Анастасию Волочкову обвинили в дискредитации ВС РФ из-за шпагата на истребителе

Подписчики Анастасии Волочковой в социальных сетях возмутились очередным па балерины. Сотни гневных комментариев появились под опубликованным ей фото, на котором она закинула ногу на советский истребитель Ла-5. Такие самолеты применяли во время Великой Отечественной войны.
Истребитель, рядом с которым сфотографировалась Анастасия, находится возле музея «Мосфильма» в Москве. Его снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других.
Балерина подписала фото «ни дня без движухи», и «движуха» началась. В комментариях подписчики Анастасии просили ее «убрать ногу с памяти героям», призывали «думать, куда ногу закидываешь», а некоторые обратили внимание на то, что действия Волочковой «попадают под статью о дискредитации армии РФ, до семи лет».
По данным телеграм-канала SHOT, некоторые подписчики всё-таки заявили в полицию на балерину, попросив привлечь ее к ответственности за осквернение символов воинской славы России. Это пункт 3 статьи 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма», по которому Волочковой может грозить до трех лет лишения свободы. Также этот пункт предусматривает штраф на сумму до трех миллионов рублей (или в размере зарплаты за период до трех лет).
Мы спросили у юриста Андрея Конышева, могут ли на самом деле привлечь балерину к ответственности. Он отметил, что даже на основании заявления от подписчиков уголовное дело так просто возбудить не могут — нужно провести экспертизу.
— Лингвистическую экспертизу, чтобы понять, заложено ли в ее подписи оскорбление героев воинской славы или памятника, имеет ли она отношение к тому, чтобы издеваться или высмеять их. Второй момент — проанализируют, что она именно делает с этим памятником. Также нужно понять, является ли этот истребитель памятником, зарегистрирован ли он в таком качестве. Если обращений будет очень много, конечно, возбудить дело могут. Или если в полицию обратится ветеран войны, летчик, который может сказать, что для него этот истребитель дорог как память и действия Волочковой его оскорбляют, — пояснил юрист.
По словам Конышева, даже если уголовное дело всё-таки возбудят, максимальное наказание, которое может грозить Волочковой — это штраф, поскольку она ранее не судима.