Анастасию Волочкову обвинили в дискредитации ВС РФ из-за шпагата на истребителе

— Лингвистическую экспертизу, чтобы понять, заложено ли в ее подписи оскорбление героев воинской славы или памятника, имеет ли она отношение к тому, чтобы издеваться или высмеять их. Второй момент — проанализируют, что она именно делает с этим памятником. Также нужно понять, является ли этот истребитель памятником, зарегистрирован ли он в таком качестве. Если обращений будет очень много, конечно, возбудить дело могут. Или если в полицию обратится ветеран войны, летчик, который может сказать, что для него этот истребитель дорог как память и действия Волочковой его оскорбляют, — пояснил юрист.