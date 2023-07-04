Дело Заремы Мусаевой. Как жену экс-судьи похитили, вывезли в Чечню и осудили за поцарапанного силовика

Во вторник, 4 июля, жену бывшего федерального судьи Чечни Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии. Уголовное дело на женщину завели из-за того, что она поцарапала силовика во время задержания. Ее насильно увезли в Грозный из Нижнего Новгорода прошлой зимой на допрос по некоему делу о мошенничестве.