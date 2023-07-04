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Дело Заремы Мусаевой. Как жену экс-судьи похитили, вывезли в Чечню и осудили за поцарапанного силовика

За несколько часов до оглашения приговора в Грозном жестоко избили ее адвоката и журналистку

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Видео: Городские порталы

Во вторник, 4 июля, жену бывшего федерального судьи Чечни Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии. Уголовное дело на женщину завели из-за того, что она поцарапала силовика во время задержания. Ее насильно увезли в Грозный из Нижнего Новгорода прошлой зимой на допрос по некоему делу о мошенничестве.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых. Власти Чечни подозревают их в том, что они ведут запрещенный Telegram-канал, в котором, в частности, критикуется глава республики Рамзан Кадыров. Подробности скандального дела смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

За несколько часов до оглашения приговора Мусаевой в Грозный прилетели ее адвокат Александр Немов и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. Когда правозащитники направлялись из аэропорта в суд, на них напали вооруженные люди. Милашиной сломали несколько пальцев на руках, Немов получил ножевое ранение в ногу. Кроме того, нападавшие отобрали у них всю технику, угрожали физической расправой и приставляли пистолет к голове.

Несмотря на происшествие с правозащитниками, судья не стал откладывать процесс и вынес обвинительный приговор Зареме Мусаевой. Ее признали виновной в мошенничестве и в применении насилия к полицейскому.

Ранее наши коллеги из MSK1.RU рассказывали, что на сына Мусаевой Абубакара Янгулбаева также возбудили уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже знает о нападении на журналистку и адвоката. Он заявил, что инцидент «требует энергичных мер и реализации следственных действий».

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