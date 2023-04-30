Севастополь атаковали беспилотники, Украина готова к контрнаступлению. Новости СВО за 29 апреля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 апреля.
Взрыв в Севастополе
Ночью 29 апреля в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя вспыхнул резервуар с топливом. По данным властей, пожар начался после атаки украинского беспилотника.
Были повреждены четыре цистерны. В атаке участвовали до шести беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
— Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, — их два, предварительно, — сказал он в эфире «Соловьев Live».
В результате атаки никто не пострадал.
Украина готовит контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. В интервью Yle он заявил, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль».
Зеленский отметил, что успех Украины во многом зависит от поставок оружия Западом.
— Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение, — сообщил украинский президент. — Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны.
Сроки контрнаступления Зеленский не назвал. По данным Yle, это случится в конце весны или начале лета.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что контрнаступление Украины будет проведено до 15 мая. Такое мнение он высказал в видеоинтервью журналисту Семену Пегову.
Запрет символов Z и V
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Правительство Украины запретило производить и использовать символы Z и V на транспортных номерах.
— О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идёт, — приводит РИА Новости сообщение МВД Украины.
Также не допускается использование букв Z и V отдельно и в словах, написанных кириллицей.