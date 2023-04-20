Скончался мобилизованный участник СВО из Новосибирской области — его пытались спасти после тяжелого ранения

— Родился Станислав в селе Лянино Здвинского района 6 июля 1999 года. В 2015 году окончил школу и поступил в Здвинский аграрный лицей. Срочную военную службу в 2019 году проходил в спецподразделении Росгвардии города Москвы. 24 сентября 2022 года был мобилизован в ряды Российской армии для участия в специальной военной операции на Украине. После прохождения боевого слаживания на Шиловском полигоне был отправлен в зону СВО в Донецкую Народную Республику, — говорится в сообщении издания.

