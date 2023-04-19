Воевавших c 2014 года в ДНР и ЛНР хотят признать ветеранами: новости СВО за 18 апреля

Госдума приняла закон

о пожизненном заключении за госизмену

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за госизмену, диверсии и террористическую деятельность. Он также устанавливает наказание за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов. Закон должны одобрить в Совете Федерации, а затем его подпишет президент России.



Теперь по закону будут наказывать вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. Сейчас за госизмену предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказание за теракты увеличивают до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет), а минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение теракта вырастет до семи лет (сейчас — пять лет). Минимальное наказание за пособничество терроризму увеличивается с 10 до 12 лет, а участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от 5 до 10 лет).

