«Боюсь, у меня отберут брата». Бездомному инвалиду СВО отказались давать жилье

Пока дети были в детском доме, мать накопила огромный долг, из-за чего в квартире отключили электричество, не было стекол в окнах, сантехники. Кроме братьев и матери, в квартире были прописаны две старшие сестры (а также их дети). Сестры росли в другом детском доме, и при выпуске им также досталось в наследство это убитое жилье. Но у них в жизни всё сложилось хорошо, они живут у мужей.

Семен с Виктором много лет жили на работе, затем снимали жилье. Виктора мобилизовали, в зоне боевых действий его тяжело ранило. Он до сих пор лежит в реанимации госпиталя Бурденко и пока не пришел в полное сознание. У парня удалили часть черепа и головного мозга. Куда его везти после выписки, брат не знал. Обо всём этом он написал в своем письме в областное Минсоцполитики — и получил отказ.