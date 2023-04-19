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Спецоперация на Украине

Похоронят рядом с маленьким сыном. Мобилизованный из Новосибирской области погиб в спецоперации

Виктору Шутову было 26 лет

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Родители Виктора Шутова проживают в Усть-Таркском районе, сам же он переехал в Омскую область

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Виктор Шутов из Новосибирской области погиб в спецоперации. Как сообщается в официальной группе издания «Знамя труда» Усть-Таркского района (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"»), мужчина был призван в первый день мобилизационной кампании. Детство он провел в Усть-Таркском районе Новосибирской области, но последние годы он проживал в Омской области.

— Виктор родился 25 мая 1996 года <…>. Срочную военную службу проходил в Комсомольске-на-Амуре. Женился на девушке из Омской области, там и остался. Повестку получил в Москаленском районе Омской области, — говорится в сообщении.

Как пояснили корреспонденту НГС в администрации Звездинского сельского поселения, он жил в поселке Майском, был разнорабочим. У него остались жена и шестилетняя дочь. У Виктора Шутова также был сын, который умер до его ухода в зону СВО.

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— Последние дни службы проходили близ Луганска. Оттуда сын звонил матери последний раз. Это было 5 марта. А 14 марта он собирался в отпуск, но планам не суждено было сбыться. Отправляясь на фронт, он говорил: «На фронте всякое может случиться. Если погибну, то похороните меня рядом с сыном», — говорится в сообщении издания «Знамя труда».

Дата похорон Виктора Шутова, как отметили в администрации, неизвестна — борт с телом еще не прилетел. Его похоронят в Омской области.

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