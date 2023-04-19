Похоронят рядом с маленьким сыном. Мобилизованный из Новосибирской области погиб в спецоперации

Виктор Шутов из Новосибирской области погиб в спецоперации. Как сообщается в официальной группе издания «Знамя труда» Усть-Таркского района (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"»), мужчина был призван в первый день мобилизационной кампании. Детство он провел в Усть-Таркском районе Новосибирской области, но последние годы он проживал в Омской области.
— Виктор родился 25 мая 1996 года <…>. Срочную военную службу проходил в Комсомольске-на-Амуре. Женился на девушке из Омской области, там и остался. Повестку получил в Москаленском районе Омской области, — говорится в сообщении.
Как пояснили корреспонденту НГС в администрации Звездинского сельского поселения, он жил в поселке Майском, был разнорабочим. У него остались жена и шестилетняя дочь. У Виктора Шутова также был сын, который умер до его ухода в зону СВО.
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— Последние дни службы проходили близ Луганска. Оттуда сын звонил матери последний раз. Это было
Дата похорон Виктора Шутова, как отметили в администрации, неизвестна — борт с телом еще не прилетел. Его похоронят в Омской области.
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