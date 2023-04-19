Похоронят рядом с маленьким сыном. Мобилизованный из Новосибирской области погиб в спецоперации

Виктор Шутов из Новосибирской области погиб в спецоперации. Как сообщается в официальной группе издания «Знамя труда» Усть-Таркского района (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"»), мужчина был призван в первый день мобилизационной кампании. Детство он провел в Усть-Таркском районе Новосибирской области, но последние годы он проживал в Омской области.

