«Прохожие думают, что меня ограбили». История мужчины, который круглый год разгуливает по улицам босиком

Артем Шаргин из Свердловской области уже шесть лет не носит обувь. Сначала он отказался от сандалий и кроссовок, а потом и от зимних ботинок. Босиком он ходит на работу, в кафе, кино и театры. Его спокойно встречают почти во всех общественных местах. По словам Артема, проблемы у него бывают только с охраной в ТЦ.
Почему он отказался от обуви? И неужели даже зимой ходит босиком? Смотрите в видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.
— Как-то во времена ковида охранники в ТЦ меня остановили, позвонили кому-то главному. Тот говорит: «Он в маске? Ну тогда какого хрена вы к нему пристали?» — вспоминает Артем. — Сейчас в любой обуви я себя чувствую некомфортно. Ноги затекают, кровоснабжение хуже даже в самых хороших ботинках. Поэтому хожу босиком. Это закалка, это массаж, это экономия на обуви.
Зимой Артем проводит на улице не больше пары часов. Но уже при нуле градусов гуляет целыми днями. Тяжелее всего босиком ходить по щебенке. Она впивается в ноги. А самое приятное — прыгать по лужам. Впрочем, иногда ботинки доставать всё же приходится. Когда — об этом вы узнаете из видео.
Подробнее историю Артема Шаргина можно почитать здесь.