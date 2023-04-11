«Прохожие думают, что меня ограбили». История мужчины, который круглый год разгуливает по улицам босиком

Артем Шаргин из Свердловской области уже шесть лет не носит обувь. Сначала он отказался от сандалий и кроссовок, а потом и от зимних ботинок. Босиком он ходит на работу, в кафе, кино и театры. Его спокойно встречают почти во всех общественных местах. По словам Артема, проблемы у него бывают только с охраной в ТЦ.

