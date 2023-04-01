Призовут больше, чем в прошлом году: в России началась призывная кампания, что нужно знать о ней

1
Сколько будет длиться весенний призыв в
2023 году
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, весенний призыв продлится до 15 июля 2023 года. С 1 апреля призывные комиссии начали рассылать повестки и направлять призывников на медобследование. После этого сформируются списки срочников, а призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок службы в этот призыв прежний — 12 месяцев.
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2
Сколько человек призовут
В указе президента сказано, что за время весеннего призыва планируется набрать 147 тысяч человек. Это больше, чем в прошлый весенний призыв — тогда в армию отправились 134,5 тысячи новобранцев.
В осенний призыв 2022 года в армию набрали 120 тысяч человек.
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3
Кто подлежит весеннему призыву в
2023 году
Под весенний призыв попадают молодые люди от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу. В марте в Госдуму был внесен законопроект о повышении призывного возраста — верхнюю планку планируют поднять до 30 лет. Но срочников, попадающих под ближайший призыв, эти изменения не коснутся.
— Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, — заверил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, добавив, что сам законопроект Госдума планирует рассмотреть не раньше 17 апреля.
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4
Как должны вручить повестку
Любая повестка в военкомат вручается по одним и тем же правилам, какая бы цель у нее ни была: призыв на срочную службу, прохождение медосвидетельствования, уточнение военно-учетных данных или мобилизация. Процедура вручения повестки во всех случаях стандартная. Главное правило, которое нужно запомнить: повестку вручают лично в руки призывнику и под подпись. Если документ передали через родственников, друзей, соседей, положили в почтовый ящик или подсунули под дверь, она не считается доставленной.
Вручать повестку должен сотрудник военкомата, также это могут по поручению военкомата сделать полицейские, непосредственный руководитель по месту работы или представители образовательного учреждения, где человек учится. Кроме того, вручать повестки могут работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Аппаратом усиления, например, пользовались во время частичной мобилизации, которая была в России прошлой осенью. Более подробно о том, как должны вручить повестку, мы рассказывали в отдельном материале.
По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Владимира Цимлянского, в этом году появятся электронные повестки:
— Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к военной призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться по старинке, с помощью повесток.
Но позднее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил, что электронный способ отправления повесток не предусмотрен законом, а оповещения, которые военкоматы рассылают в электронном виде, не являются повестками.
— Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по
Аналогичное заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
— У нас в законе действующем нет никаких повесток через «Госуслуги». Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет.
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5
Призовут ли студентов?
В Минобороны уверяют, что студентов-очников призыв точно не коснется. А вот заочную, вечернюю и дистанционную формы обучения законодательство не рассматривает достаточными основаниями для отсрочки.
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6
Кому положена отсрочка
Для жителей некоторых районов Крайнего Севера и работников сфер образования призыв начнется на месяц позже — 1 мая. А для граждан, проживающих в сельской местности и при этом занятых на посевных и уборочных работах, весеннего призыва нет. С 2022 года отсрочку от призыва могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний.
В армию не призывают:
• выпускников спецвузов (МВД, ФСБ, МЧС и других);
• граждан с непогашенной судимостью или находящихся под следствием;
• студентов-очников вуза и аспирантов;
• отцов-одиночек, опекунов престарелых родителей;
• отцов с двумя детьми и более.
Отсрочка для студентов.
Вот кто имеет право на отсрочку по учебе:
- студенты, обучающиеся очно по программам среднего профессионального образования;
- обучающиеся по программам подготовки к высшему образованию (при условии, что вы проходите курс впервые, обучаетесь за счет бюджета и не более года);
- обучающиеся очно по программам бакалавриата (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);
- обучающиеся очно по программам специалитета (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);
- обучающиеся очно по программам магистратуры (при отсутствии диплома магистра), поступившие на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.
Отсрочка также предоставляется обучающимся очно в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), в ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе).
Все организации и программы образования должны иметь государственную аккредитацию.
Чтобы получить отсрочку, необходима справка с места учебы, заверенная печатью и подписанная руководством учебного заведения.
Обычно отсрочка предоставляется один раз, но есть исключения:
- если призывник получил первую отсрочку, пока учился в школе, он имеет право на повторную отсрочку в связи с обучением на подготовительных курсах в вуз; она дается на срок до одного года, если молодой человек поступил на курсы в год окончания школы и учится за счет бюджета;
- если первая отсрочка была связана с обучением на подготовительных курсах — тогда можно повторно воспользоваться такой возможностью при поступлении на обучение по программе бакалавриата или специалитета;
- если призывник получил первую отсрочку, когда учился на бакалавриате, и в этот же год поступил на магистратуру.
Если молодой человек призывного возраста поступает в магистратуру с дипломом специалиста, отсрочка не положена.
Также важно помнить, что отсрочка сохраняется, если молодой человек взял академ, перевелся на другой факультет или в другое учебное заведение того же уровня и если он восстановился в том же учебном заведении (если только его не отчислили). В обоих случаях отсрочка сохраняется при условии, что срок, на который она была предоставлена, не увеличивается более чем на один год.
Отсрочка по состоянию здоровья.
Если призывника признают временно негодным к военной службе, ему предоставят отсрочку сроком на один год. Далее нужно проходить повторное освидетельствование, по результатам которого отсрочку или продлят, или отменят. Среди заболеваний, по которым дают отсрочку, — эпилепсия, шизофрения, болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи, пародонтит, гидронефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь — список довольно внушительный.
Чтобы получить отсрочку по состоянию здоровья, нужно подготовить документы:
- выписку из медкарты (с печатью, заверенную лечащим и главным врачами);
- данные о проведенных медицинских исследованиях с подписями и печатями;
- лист медосвидетельствования с указанной категорией годности к военной службе (за подписью и печатью врача-специалиста).
Мы подробно рассказывали о том, как устроена отсрочка по состоянию здоровья.
Отсрочка по семейным обстоятельствам.
На отсрочку по семейным обстоятельствам можно рассчитывать в следующих случаях:
- уход за близкими родственниками (отец, мать, жена, брат, сестра, усыновитель) при условии, что больше за ними некому ухаживать;
- опекунство или попечительство над родными несовершеннолетними братом или сестрой при отсутствии тех, кто должен их содержать по закону (родители, усыновители);
- призывник воспитывает ребенка без матери (отсрочка дается до наступления совершеннолетия ребенка);
- у призывника двое и более детей (отсрочка дается до наступления совершеннолетия детей);
- у призывника ребенок-инвалид младше трех лет (отсрочка — пока ребенку не исполнится три года);
- у призывника есть ребенок и беременная жена, срок не менее 26 недель (отсрочка дается на срок до рождения ребенка, дальше — до совершеннолетия детей).
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7
Куда будут отправлять на службу
По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Владимира Цимлянского, всех призывников направят на прохождение военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории страны.
— Треть из них направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до 5 месяцев освоят современную военную технику и получат воинскую специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Мы продолжаем практику формирования научных рот, научно-производственных подразделений и спортивных рот, — заявил Цимлянский.
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8
Срочников будут привлекать к СВО?
Как и во время осеннего призыва прошлого года, такого не произойдет, утверждают власти. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срочники служить не будут.
— В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты, — заявил Картаполов.
Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский подтвердил, что срочников не будут отправлять в зону СВО — контрактников и мобилизованных «достаточно для решения поставленных задач».
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9
Альтернативная служба будет?
Да, будет. Все, кто отправляется в армию по весеннему призыву, имеют такое право в установленных федеральным законом случаях.
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