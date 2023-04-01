Призовут больше, чем в прошлом году: в России началась призывная кампания, что нужно знать о ней

Любая повестка в военкомат вручается по одним и тем же правилам, какая бы цель у нее ни была: призыв на срочную службу, прохождение медосвидетельствования, уточнение военно-учетных данных или мобилизация. Процедура вручения повестки во всех случаях стандартная. Главное правило, которое нужно запомнить: повестку вручают лично в руки призывнику и под подпись. Если документ передали через родственников, друзей, соседей, положили в почтовый ящик или подсунули под дверь, она не считается доставленной.



Вручать повестку должен сотрудник военкомата, также это могут по поручению военкомата сделать полицейские, непосредственный руководитель по месту работы или представители образовательного учреждения, где человек учится. Кроме того, вручать повестки могут работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Аппаратом усиления, например, пользовались во время частичной мобилизации, которая была в России прошлой осенью. Более подробно о том, как должны вручить повестку, мы рассказывали в отдельном материале.



По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Владимира Цимлянского, в этом году появятся электронные повестки:

— Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к военной призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться по старинке, с помощью повесток.

Но позднее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил, что электронный способ отправления повесток не предусмотрен законом, а оповещения, которые военкоматы рассылают в электронном виде, не являются повестками.

— Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под подпись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой, — сказал Бондарев.



Аналогичное заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

— У нас в законе действующем нет никаких повесток через «Госуслуги». Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет.

