Электронные повестки: будут ли считать уклонистами тех, кто не заметил письмо от военкомата в электронной почте

Сегодня, 1 апреля, начался весенний призыв. Накануне из Указа Президента России Владимира Путина стало известно, что численность срочников поднимут на 15%, до 147 тысяч человек, а также появилась информация, что вручать повестки впервые будут в электронном виде. Журналист MSK1.RU узнал у юристов медицинско-правовой компании «ПризываНет», как это будет работать.



Судя по словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, рассылать «приглашения» в военкомат призывникам будут в том числе через портал «Госуслуг». Бумажные повестки будут приносить в том случае, если у военкомата нет технической возможности сделать это через интернет.

— Недопустимо вручать повестку в электронном виде — в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку, — уверена руководитель отдела правового сопровождения клиентов медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко. — Иных законных способов вручения повесток в настоящее время не предусмотрено.