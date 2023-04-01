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Электронные повестки: будут ли считать уклонистами тех, кто не заметил письмо от военкомата в электронной почте
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Электронные повестки: будут ли считать уклонистами тех, кто не заметил письмо от военкомата в электронной почте

Военные юристы ответили на главные вопросы о новых правилах весеннего призыва

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Весенний призыв будет идти с 1 апреля по 15 июля

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Сегодня, 1 апреля, начался весенний призыв. Накануне из Указа Президента России Владимира Путина стало известно, что численность срочников поднимут на 15%, до 147 тысяч человек, а также появилась информация, что вручать повестки впервые будут в электронном виде. Журналист MSK1.RU узнал у юристов медицинско-правовой компании «ПризываНет», как это будет работать.

Судя по словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, рассылать «приглашения» в военкомат призывникам будут в том числе через портал «Госуслуг». Бумажные повестки будут приносить в том случае, если у военкомата нет технической возможности сделать это через интернет.

— Недопустимо вручать повестку в электронном виде — в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку, — уверена руководитель отдела правового сопровождения клиентов медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко. — Иных законных способов вручения повесток в настоящее время не предусмотрено.

Иными словами, призывник обязан получать повестки и расписываться собственной рукой ручкой на бумаге, а уведомление через интернет еще не соответствует законодательству в сфере призыва.

Нужно ли бежать в военкомат, если пришло «приглашение» через госуслуги и можно ли стать уклонистом, если не заметил письмо в электронной почте — отвечают юристы медицинско-правовой компании «ПризываНет».

1

Что делать, если пришла повестка на электронную почту или на «Госуслугах»?

Являться в военный комиссариат в этом случае или же нет, будет решать сам призывник. Обязанность по посещению военкомата при электронном уведомлении не возникает. Важно отметить, что невозможно будет установить, кто конкретно в тот момент владел устройством, на которое пришло оповещение.

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2

Считается ли электронная повестка законным способом вручения?

Электронная повестка и любое другое дистанционное извещение будет считаться законным способом оповещения о явке в военкомат только в том случае, если такие изменения будут внесены в действующее законодательство.

— Только после этого электронные повестки могут стать законными, однако законодательный процесс небыстрый. Внесение изменений в законодательство может занять длительное время! — резюмировала Клавдия Бакуменко.

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3

Может ли электронная повестка в какой-то момент стать законной?

Законопроект № 361804–7 предполагает добавление нового способа получения повестки. Согласно изменениям, повестку можно будет направить гражданам по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в документах воинского учета. Повестки считаются полученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем, в уведомлении о вручении должна стоять соответствующая отметка организации почтовой связи. Если гражданин отказывается от получения почтовой повестки, организация почтовой связи фиксирует отказ и повестка считается полученной. Однако данный законопроект не продвигался с марта 2022 года.

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4

Будет ли считаться уклонением неявка по такой повестке?

Уклонение — это попытка избежать службы в армии любым незаконным способом. Ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы определяется ст. 328 Уголовного кодекса РФ. Перечень действий, которые может совершить призывник, чтобы это считалось уклонением от призыва на военную службу, открытый. Но уведомление, которое получает призывник в электронном виде, не является надлежащим по действующему законодательству, а значит, привлечь призывника к уголовной ответственности не могут.

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5

Как доказать, что повестка не приходила по электронной почте или приходила, но с просроченной датой?

Призывник не обязан доказывать факт отсутствия у него уведомления, полученного в электронном виде. К тому же сообщение или уведомление могло просто попасть в папку «Спам» или быть случайно удалено молодым человеком.

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