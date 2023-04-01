Электронные повестки: будут ли считать уклонистами тех, кто не заметил письмо от военкомата в электронной почте

1
Что делать, если пришла повестка на электронную почту или на «Госуслугах»?
Являться в военный комиссариат в этом случае или же нет, будет решать сам призывник. Обязанность по посещению военкомата при электронном уведомлении не возникает. Важно отметить, что невозможно будет установить, кто конкретно в тот момент владел устройством, на которое пришло оповещение.
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2
Считается ли электронная повестка законным способом вручения?
Электронная повестка и любое другое дистанционное извещение будет считаться законным способом оповещения о явке в военкомат только в том случае, если такие изменения будут внесены в действующее законодательство.
— Только после этого электронные повестки могут стать законными, однако законодательный процесс небыстрый. Внесение изменений в законодательство может занять длительное время! — резюмировала Клавдия Бакуменко.
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3
Может ли электронная повестка в какой-то момент стать законной?
Законопроект
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4
Будет ли считаться уклонением неявка по такой повестке?
Уклонение — это попытка избежать службы в армии любым незаконным способом. Ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы определяется
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5
Как доказать, что повестка не приходила по электронной почте или приходила, но с просроченной датой?
Призывник не обязан доказывать факт отсутствия у него уведомления, полученного в электронном виде. К тому же сообщение или уведомление могло просто попасть в папку «Спам» или быть случайно удалено молодым человеком.
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