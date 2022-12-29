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Потери 2022-го: знаменитости, которых не стало в этом году

Замечательные актеры, музыканты и режиссеры — нам пришлось с ними проститься, но мы будем их помнить

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В 2022 году у нас было много громких потерь

Видео: Городские порталы

Подводя итоги года, к сожалению, нельзя не вспомнить и о его потерях. В 2022 году мы простились со многими известными политиками, музыкантами, артистами и кинематографистами. Эти люди не нуждаются в долгом представлении. Увы, в этом году эти имена впечатались не только в историю, но и в холодный гранит. Давайте вспомним о них.

Анастасия Вознесенская

Директор рынка Кушакова в фильме «Гараж», дежурная зала для интуристов Юля в картине «Вокзал для двоих», радистка Аня в телесериале «Майор Вихрь», актриса театра и кино, жена актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская долго болела сахарным диабетом.

В 2013 году она перенесла инсульт и перестала выходить на сцену. В декабре 2021-го переболела коронавирусом. Причиной смерти стала остановка сердца.

Татьяна Легат

Татьяна Легат — из династии балетмейстеров. Ее прадед был учеником Мариуса Петипа, а дед работал с дочерью французского балетмейстера Марией Петипа.

В девять лет Татьяна Легат поступила в Ленинградское хореографическое училище, окончив которое, служила в Мариинском театре, где танцевала до конца 1970-х годов. Позже она работала педагогом-репетитором в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, с 1992 года трудилась в Бостонском балете в США, а в 2010 году — в Михайловском театре в Петербурге.

Татьяна Легат скончалась 27 января 2022 года в возрасте 87 лет в одной из московских больниц, куда попала за несколько дней до смерти. До госпитализации она вела активный образ жизни.

Леонид Куравлев

5 января 2022 года Леонид Куравлев попал в главную ковидную больницу страны — московскую Коммунарку — с подозрением на коронавирус. Но тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у актера была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

26 января после курса лечения от пневмонии Леонида Вячеславовича выписали из больницы и перевели в хоспис на восстановление. 30 января 2022 года Леонид Куравлев скончался.

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Сын слесаря и парикмахера Куравлев — сдержанный и серьезный в жизни — сам становился автором реплик, которые после разбирали на цитаты

Видео: Городские порталы

Виктор Мережко

Народный артист России, режиссер, сценарист и актер скончался 30 января в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

Церемония прощания с Виктором Мережко прошла в Доме кино. На мероприятии присутствовали коллеги, друзья и родные артиста. На сцене были установлены венки от президента России, Минкультуры, Союза кинематографистов, коллег, друзей и родных.

Виктор Мережко родился в 1937 году на хуторе в Ростовской области. Выпускник ВГИКа, он был известен как советский и российский актер, режиссер, сценарист и драматург. Сценарии Мережко легли в основу таких фильмов, как «Родня», «Полеты во сне и наяву» и «Одинокая женщина желает познакомиться». За свою жизнь режиссер успел получить звания народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреата Государственной премии СССР.

Люк Монтанье

8 февраля в возрасте 89 лет в больнице во французской коммуне Нейи-сюр-Сен умер французский вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ. В разное время Монтанье работал в Институте вирусологии в Глазго, в Институте радия в Орсе, в Институте Пастера. В 2008 году ему и его коллеге Франсуазе Барре-Синусси присвоили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие ВИЧ.

Зинаида Кириенко

12 февраля на 89-м году жизни скончалась советская и российская актриса Зинаида Кириенко. За несколько дней до смерти ее госпитализировали с коронавирусом: у актрисы выявили омикрон-штамм.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года, в 1958 году окончила ВГИК, играла в Театре имени Пушкина, Театре на Малой Бронной, а в 1961 году перешла в Театр-студию киноактера. Она исполнила роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова, Ирины в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека», матери Сани Григорьева в «Двух капитанах» Евгения Карелова и Марьяны в фильме «Казаки» Василия Пронина. Кириенко также выступала с сольными концертами как певица.

Геннадий Юхтин

В начале февраля 2022 года Народного артиста РФ и киноактера Геннадия Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из московских клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу. 18 февраля Геннадий Юхтин скончался. Ему было 89 лет.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в Куйбышевской области СССР. В 10 лет осиротел, потеряв обоих родителей. После этого воспитывался в детском доме.

Позже Юхтин окончил ВГИК. В 1955 году на экраны вышел дебютный фильм с участием Юхтина — «Дело Румянцева». В нем он сыграл бывшего детдомовца. В дальнейшем Геннадий Юхтин сыграл десятки киноролей, запомнился зрителям по работе в картинах «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате».

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году — народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Владимир Жириновский

В начале февраля 2022 года Владимира Жириновского госпитализировали с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции, врачи диагностировали у политика двустороннюю пневмонию. СМИ писали об отрицательной динамике здоровья главы ЛДПР, о том, что у него начался отек легких и поражение дыхательных органов. В партии эту информацию отрицали, заверив, что Жириновский медленно, но верно идет на поправку.

В конце марта появилась информация о смерти политика, однако Минздрав, партия и Госдума эти данные опровергали. В конце концов 6 апреля стало известно, что Владимир Жириновский умер. Ему было 75 лет.

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О смерти Жириновского объявили на одном из заседаний Госдумы. После этого прошла минута молчания

Видео: Госдума РФ

Леонид Кравчук

10 мая после продолжительной болезни ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук. В 2021 году он перенес тяжелую операцию на сердце, после которой несколько месяцев находился в реанимации. Леониду Кравчуку было 89 лет.

С 1991 по 1994 год Леонид Кравчук занимал пост президента Украины. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем 8 декабря 1991 года он подписал соглашение о прекращении существования СССР. Также Кравчук стал последним из подписавших Беловежские соглашения, ненадолго пережив первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича, который скончался 3 мая 2022 года.

Вангелис

17 мая на 80-м году жизни ушел из жизни композитор Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, один из основоположников электронной музыки, более известный как Вангелис.

Вангелис — один из самых известных греческих композиторов. Он удостоен премий «Оскар» и «Грэмми» — за музыку к картине «Огненные колесницы» 1981 года. Заглавный трек с альбома стал единственной греческой композицией в истории, возглавившей национальный хит-парад США.

Энди Флетчер

26 мая в возрасте 60 лет скончался один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Причиной смерти, по словам других участников группы, стало расслоение аорты.

— У Энди произошло расслоение аорты, когда он был дома 26 мая. И хотя это было слишком, слишком рано, он умер естественным способом, без продолжительных мучений, — написали в соцсетях коллектива солист Дейв Гаан и автор песен, гитарист и клавишник Мартин Гор.

Вместе с Флетчером Depeche Mode стала законодательницей мод в электронной музыке, группа продала более 100 миллионов копий альбомов и неоднократно была номинирована на «Грэмми».

Пьер Нарцисс

22 июня в возрасте 45 лет умер российский певец Пьер Нарцисс. По словам его бывшей жены Валерии Калачёвой, причиной смерти стала остановка сердца из-за неудачной операции на почках.

Вдова певца уточнила, что у Нарцисса много лет была астма, имелись симптомы острой почечной недостаточности. Кроме того, врачи обнаружили у артиста сердечную недостаточность. Нарциссу необходимо было менять клапан на сердце. Перед операцией его ввели в медикаментозную кому. Наркоза музыкант не выдержал.

Юрий Шатунов

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет. Певец умер в результате обширного инфаркта.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», у Шатунова была тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца. Когда ему стало плохо, он успел лишь сказать: «У меня спазм». Друзья сами повезли артиста в больницу. Но там ему не смогли помочь. В итоге его транспортировали в другую клинику, но было слишком поздно.

Проститься с Шатуновым пришли тысячи фанатов — они пели главные хиты артиста и стояли в очередях на кладбище.

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Видео: MSK1.RU

Синдзо Абэ

8 июля экс-премьер Японии Синдзо Абэ выступал на улице в японском городе Нара в ходе предвыборной кампании. В этот момент в него выстрелил 41-летний бывший военный, который служил в Морских силах самообороны Японии. Он признался, что стрелял в Синдзо Абэ, потому что был не согласен с его политикой и хотел его убить.

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Момент покушения на Синдзо Абэ попал на видео

Видео: NHK News

Своей цели стрелок добился. После покушения у политика открылось подкожное кровотечение в груди слева. По пути в больницу его состояние стало критическим, у него отказали легкие, остановилось сердце. Несмотря на попытки врачей спасти экс-премьера, в тот же день он ушел из жизни в больнице Медицинского университета Нары. Синдзо Абэ было 67 лет.

Георгий Ярцев

Бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни. Причиной его смерти называют острую сердечную недостаточность.

Ярцев был главным тренером сборной России с 2003 по 2005 год, под его руководством национальная команда выступала в финальной части чемпионата Европы — 2004. Помимо этого, Ярцев возглавлял «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году.

Михаил Горбачев

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь на 31 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год.

В СМИ регулярно появлялась информация, что у Михаила Горбачева были проблемы с почками. Периодически экс-президента возили на гемодиализ — внепочечное очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности.

Михаил Сергеевич Горбачев был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год. К периоду его правления относятся такие знаковые для страны события, как окончание холодной войны, перестройка (масштабная попытка реформирования советской системы), распад Советского Союза и военного Варшавского блока, который 36 лет поддерживал биполярность мировой политики.

Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР. Следующие 30 лет он активно участвовал в общественной жизни России и писал книги.

Королева Елизавета II

9 сентября в шотландском замке Балморал скончалась 96-летняя королева Елизавета II. За день до этого в СМИ появилась информация о том, что она резко почувствовала себя плохо. В Балморал приехали врачи и поместили Елизавету II под медицинское наблюдение.

Из шотландской резиденции Елизавета II давно не выезжала — за ней круглосуточно следили медики, врачи рекомендовали королеве воздержаться от переездов и постараться не нагружать себя. 7 сентября королевская пресс-служба сообщала, что из-за плохого самочувствия Елизавета II перенесла заседание королевского Тайного совета.

За время правления королева пережила распад Британской империи, холодную войну, выход человека в космос, появление интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и многие другие исторические события. Целиком ее титул звучит так: «Ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».

Елизавета II стала старейшим монархом в британской истории и самым долгоправящим главой государства в мире.

Британия прощалась с королевой 10 дней.

Жан-Люк Годар

13 сентября 2022 года на 91-м году жизни скончался французский режиссер Жан-Люк Годар. Он окончил свою жизнь добровольно путем эвтаназии.

Жан-Люк Годар стоял у истоков французской новой волны. Молодые режиссеры 50–60-х годов прошлого века были против коммерческого кино и использовали неожиданные и революционные приемы в своих работах. Годар снял такие фильмы как «На последнем дыхании», «Мужское-женское», «Жить своей жизнью» и «Банда аутсайдеров».

Сергей Пускепалис

20 сентября в автомобильной аварии скончался 56-летний актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис.

В день аварии он вместе с водителем Театра имени Волкова Александром Синицыным попал под фуру на трассе М-8, когда ехал на бронированном «Форде-Транзите» в Москву. На изгибе дороги у Ростова Великого иномарку стало выносить на встречную полосу, где она по касательной задела одну фуру и врезалась во вторую, следовавшую за ней. Броневик смяло, ехавшие в «Форде» Пускепалис и Синицын погибли сразу.

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Видео: Елена Вахрушева / 76.RU

Борис Моисеев

27 сентября в возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Причиной смерти стал третий инсульт. До этого — в 2010-м и 2015-м — певец перенес два инсульта, из‑за чего его творческая активность свелась к минимуму. В последние годы на публике артист почти не появлялся.

Широкой общественности Борис Моисеев был известен в первую очередь как певец, хотя изначально артист занимался танцами — окончил Минское хореографическое училище и работал в Харьковском театре оперы и балета. Позже работал в Прибалтике, попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце восьмидесятых трио «Экспрессия», в котором был Моисеев, начало самостоятельную карьеру. Танцоры выступали в странах Европы и США, некоторое время Борис Моисеев работал в качестве хореографа и режиссера-постановщика муниципального театра в Новом Орлеане.

В девяностые годы Борис Моисеев начал петь, дебют состоялся в программе «Что? Где? Когда?» — «Экспрессия» исполнила трек «Вот это да», где Моисеев на этот раз самостоятельно спел свою партию. Наиболее известен стал как исполнитель песни «Голубая луна», которую спел в дуэте с Николаем Трубачом.

Робби Колтрейн

14 октября на 73-м году жизни умер исполнитель роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере Робби Колтрейн.

Несколько лет назад Колтрейн рассказывал журналистам, что страдает остеоартритом. В 2020 году состояние актера ухудшилось настолько, что передвигаться он мог только в инвалидном кресле.

По данным газеты Independent, умер Робби Колтрейн из-за множественной органной недостаточности. В свидетельстве о смерти актера говорится, что он страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца.

Джерри Ли Льюис

Музыкант и один из создателей рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер 28 октября на 88-м году жизни.

Джерри Ли Льюис стоял у истоков рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами. Джерри Ли Льюис находится на 24-й позиции в списке 100 величайших артистов всех времен по версии Rolling Stone.

Последние годы жизни музыкант страдал от многочисленных болезней и травм, возникших в результате образа жизни, который он вел в молодости — публицист музыканта Рик Брэгг утверждал, что врачи говорили, что Джерри Ли Льюис должен был умереть еще несколько десятилетий назад.

Кит Левен

13 ноября в возрасте 65 лет скончался один из основателей британских музыкальных групп The Clash и Public Image Ltd Кит Левен.

Кит Левен умер в своем доме в графстве Норфолк от онкологического заболевания печени.

Левен оставил неизгладимое влияние на британскую рок-музыку. В 18 лет он совместно с Миком Джонсоном основал группу The Clash, однако больших успехов добился в Public Image Ltd. Их первый альбом Public Image: First Issue достиг 22-го места в чартах 1978 года. Ему предшествовал классический сингл Public Image, попавший в десятку лучших. Их второй альбом Metal Box 1979 года считается классикой постпанка.

Обновлено 30 декабря 2022 года

Уже после публикации этого материала стало известно о смерти Эдуарда Артемьева — советского композитора, написавшего музыку к сотням отечественных фильмов. Это и «Солярис» Тарковского, и «Курьер» Шахназарова, и «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова, и многие другие. В начале декабря Артемьева госпитализировали с коронавирусом. Композитор не справился с последствиями болезни.

В ночь на 30 декабря стало известно о смерти Пеле — легенды бразильского футбола и единственного в истории спортсмена, который трижды стал чемпионом мира. Он был лучшим бомбардиром в истории сборной страны. Месяц назад Пеле госпитализировали после того, как у него появились отеки по всему телу. Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака».

На 82-м году жизни в Лондоне скончалась известный британский модельер Вивьен Вествуд. Ее считают основательницей стиля панк в высокой моде. Она была дамой-командором ордена Британской империи. В доме моды отметили, что Вествуд занималась любимым делом до последних дней. Она придумывала образы и писала книгу. Вивьен Вествуд скончалась в окружении своей семьи в Лондоне.

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