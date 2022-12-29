Потери 2022-го: знаменитости, которых не стало в этом году

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в Куйбышевской области СССР. В 10 лет осиротел, потеряв обоих родителей. После этого воспитывался в детском доме.



Позже Юхтин окончил ВГИК. В 1955 году на экраны вышел дебютный фильм с участием Юхтина — «Дело Румянцева». В нем он сыграл бывшего детдомовца. В дальнейшем Геннадий Юхтин сыграл десятки киноролей, запомнился зрителям по работе в картинах «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате».



В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году — народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.



Владимир Жириновский

В начале февраля 2022 года Владимира Жириновского госпитализировали с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции, врачи диагностировали у политика двустороннюю пневмонию. СМИ писали об отрицательной динамике здоровья главы ЛДПР, о том, что у него начался отек легких и поражение дыхательных органов. В партии эту информацию отрицали, заверив, что Жириновский медленно, но верно идет на поправку.