Потери 2022-го: знаменитости, которых не стало в этом году

Подводя итоги года, к сожалению, нельзя не вспомнить и о его потерях. В 2022 году мы простились со многими известными политиками, музыкантами, артистами и кинематографистами. Эти люди не нуждаются в долгом представлении. Увы, в этом году эти имена впечатались не только в историю, но и в холодный гранит. Давайте вспомним о них.
Анастасия Вознесенская
Директор рынка Кушакова в фильме «Гараж», дежурная зала для интуристов Юля в картине «Вокзал для двоих», радистка Аня в телесериале «Майор Вихрь», актриса театра и кино, жена актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская долго болела сахарным диабетом.
В 2013 году она перенесла инсульт и перестала выходить на сцену. В декабре
Татьяна Легат
Татьяна Легат — из династии балетмейстеров. Ее прадед был учеником Мариуса Петипа, а дед работал с дочерью французского балетмейстера Марией Петипа.
В девять лет Татьяна Легат поступила в Ленинградское хореографическое училище, окончив которое, служила в Мариинском театре, где танцевала до конца 1970-х годов. Позже она работала педагогом-репетитором в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, с 1992 года трудилась в Бостонском балете в США, а в 2010 году — в Михайловском театре в Петербурге.
Татьяна Легат скончалась 27 января 2022 года в возрасте 87 лет в одной из московских больниц, куда попала за несколько дней до смерти. До госпитализации она вела активный образ жизни.
Леонид Куравлев
5 января 2022 года Леонид Куравлев попал в главную ковидную больницу страны — московскую Коммунарку — с подозрением на коронавирус. Но тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и
26 января после курса лечения от пневмонии Леонида Вячеславовича выписали из больницы и перевели в хоспис на восстановление. 30 января 2022 года Леонид Куравлев скончался.
Виктор Мережко
Народный артист России, режиссер, сценарист и актер скончался
Церемония прощания с Виктором Мережко прошла в Доме кино. На мероприятии присутствовали коллеги, друзья и родные артиста. На сцене были установлены венки от президента России, Минкультуры, Союза кинематографистов, коллег, друзей и родных.
Виктор Мережко родился в 1937 году на хуторе в Ростовской области. Выпускник ВГИКа, он был известен как советский и российский актер, режиссер, сценарист и драматург. Сценарии Мережко легли в основу таких фильмов, как «Родня», «Полеты во сне и наяву» и «Одинокая женщина желает познакомиться». За свою жизнь режиссер успел получить звания народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреата Государственной премии СССР.
Люк Монтанье
8 февраля в возрасте 89 лет в больнице во французской коммуне Нейи-сюр-Сен умер французский вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ. В разное время Монтанье работал в Институте вирусологии в Глазго, в Институте радия в Орсе, в Институте Пастера. В 2008 году ему и его коллеге Франсуазе Барре-Синусси присвоили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие ВИЧ.
Зинаида Кириенко
12 февраля на
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года, в 1958 году окончила ВГИК, играла в Театре имени Пушкина, Театре на Малой Бронной, а в 1961 году перешла в Театр-студию киноактера. Она исполнила роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» Сергея Герасимова, Ирины в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека», матери Сани Григорьева в «Двух капитанах» Евгения Карелова и Марьяны в фильме «Казаки» Василия Пронина. Кириенко также выступала с сольными концертами как певица.
Геннадий Юхтин
В начале февраля 2022 года Народного артиста РФ и киноактера Геннадия Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из московских клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но
Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в Куйбышевской области СССР. В 10 лет осиротел, потеряв обоих родителей. После этого воспитывался в детском доме.
Позже Юхтин окончил ВГИК. В 1955 году на экраны вышел дебютный фильм с участием Юхтина — «Дело Румянцева». В нем он сыграл бывшего детдомовца. В дальнейшем Геннадий Юхтин сыграл десятки киноролей, запомнился зрителям по работе в картинах «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате».
В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году — народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Владимир Жириновский
В начале февраля 2022 года Владимира Жириновского госпитализировали с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции, врачи диагностировали у политика двустороннюю пневмонию. СМИ писали об отрицательной динамике здоровья главы ЛДПР, о том, что у него начался отек легких и поражение дыхательных органов. В партии эту информацию отрицали, заверив, что Жириновский медленно, но верно идет на поправку.
В конце марта появилась информация о смерти политика, однако Минздрав, партия и Госдума эти данные опровергали. В конце концов
Леонид Кравчук
10 мая после продолжительной болезни ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук. В 2021 году он перенес тяжелую операцию на сердце, после которой несколько месяцев находился в реанимации. Леониду Кравчуку было 89 лет.
С 1991 по 1994 год Леонид Кравчук занимал пост президента Украины. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем 8 декабря 1991 года он подписал соглашение о прекращении существования СССР. Также Кравчук стал последним из подписавших Беловежские соглашения, ненадолго пережив первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича, который скончался
Вангелис
17 мая на 80-м году жизни ушел из жизни композитор Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, один из основоположников электронной музыки, более известный как Вангелис.
Вангелис — один из самых известных греческих композиторов. Он удостоен премий «Оскар» и «Грэмми» — за музыку к картине «Огненные колесницы» 1981 года. Заглавный трек с альбома стал единственной греческой композицией в истории, возглавившей национальный хит-парад США.
Энди Флетчер
26 мая в возрасте 60 лет скончался один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Причиной смерти, по словам других участников группы, стало расслоение аорты.
— У Энди произошло расслоение аорты, когда он был дома
Вместе с Флетчером Depeche Mode стала законодательницей мод в электронной музыке, группа продала более 100 миллионов копий альбомов и неоднократно была номинирована на «Грэмми».
Пьер Нарцисс
22 июня в возрасте 45 лет умер российский певец Пьер Нарцисс. По словам его бывшей жены Валерии Калачёвой, причиной смерти стала остановка сердца из-за неудачной операции на почках.
Вдова певца уточнила, что у Нарцисса много лет была астма, имелись симптомы острой почечной недостаточности. Кроме того, врачи обнаружили у артиста сердечную недостаточность. Нарциссу необходимо было менять клапан на сердце. Перед операцией его ввели в медикаментозную кому. Наркоза музыкант не выдержал.
Юрий Шатунов
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался
По данным Telegram-канала «НеМалахов», у Шатунова была тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца. Когда ему стало плохо, он успел лишь сказать: «У меня спазм». Друзья сами повезли артиста в больницу. Но там ему не смогли помочь. В итоге его транспортировали в другую клинику, но было слишком поздно.
Проститься с Шатуновым пришли тысячи фанатов — они пели главные хиты артиста и стояли в очередях на кладбище.
Синдзо Абэ
8 июля экс-премьер Японии Синдзо Абэ выступал на улице в японском городе Нара в ходе предвыборной кампании. В этот момент в него выстрелил
Своей цели стрелок добился. После покушения у политика открылось подкожное кровотечение в груди слева. По пути в больницу его состояние стало критическим, у него отказали легкие, остановилось сердце. Несмотря на попытки врачей спасти экс-премьера, в тот же день он ушел из жизни в больнице Медицинского университета Нары. Синдзо Абэ было 67 лет.
Георгий Ярцев
Бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев скончался на
Ярцев был главным тренером сборной России с 2003 по 2005 год, под его руководством национальная команда выступала в финальной части чемпионата Европы — 2004. Помимо этого, Ярцев возглавлял «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году.
Михаил Горбачев
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь на
В СМИ регулярно появлялась информация, что у Михаила Горбачева были проблемы с почками. Периодически экс-президента возили на гемодиализ — внепочечное очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности.
Михаил Сергеевич Горбачев был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год. К периоду его правления относятся такие знаковые для страны события, как окончание холодной войны, перестройка (масштабная попытка реформирования советской системы), распад Советского Союза и военного Варшавского блока, который 36 лет поддерживал биполярность мировой политики.
Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР. Следующие 30 лет он активно участвовал в общественной жизни России и писал книги.
Королева Елизавета II
9 сентября в шотландском замке Балморал скончалась
Из шотландской резиденции Елизавета II давно не выезжала — за ней круглосуточно следили медики, врачи рекомендовали королеве воздержаться от переездов и постараться не нагружать себя. 7 сентября королевская пресс-служба сообщала, что из-за плохого самочувствия Елизавета II перенесла заседание королевского Тайного совета.
За время правления королева пережила распад Британской империи, холодную войну, выход человека в космос, появление интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и многие другие исторические события. Целиком ее титул звучит так: «Ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».
Елизавета II стала старейшим монархом в британской истории и самым долгоправящим главой государства в мире.
Британия прощалась с королевой 10 дней.
Жан-Люк Годар
13 сентября 2022 года на 91-м году жизни скончался французский режиссер Жан-Люк Годар. Он окончил свою жизнь добровольно путем эвтаназии.
Жан-Люк Годар стоял у истоков французской новой волны. Молодые режиссеры 50–
Сергей Пускепалис
20 сентября в автомобильной аварии скончался
В день аварии он вместе с водителем Театра имени Волкова Александром Синицыным попал под фуру на трассе
Борис Моисеев
27 сентября в возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Причиной смерти стал третий инсульт. До этого — в 2010-м и 2015-м — певец перенес два инсульта, из‑за чего его творческая активность свелась к минимуму. В последние годы на публике артист почти не появлялся.
Широкой общественности Борис Моисеев был известен в первую очередь как певец, хотя изначально артист занимался танцами — окончил Минское хореографическое училище и работал в Харьковском театре оперы и балета. Позже работал в Прибалтике, попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце восьмидесятых трио «Экспрессия», в котором был Моисеев, начало самостоятельную карьеру. Танцоры выступали в странах Европы и США, некоторое время Борис Моисеев работал в качестве хореографа и режиссера-постановщика муниципального театра в Новом Орлеане.
В девяностые годы Борис Моисеев начал петь, дебют состоялся в программе «Что? Где? Когда?» — «Экспрессия» исполнила трек «Вот это да», где Моисеев на этот раз самостоятельно спел свою партию. Наиболее известен стал как исполнитель песни «Голубая луна», которую спел в дуэте с Николаем Трубачом.
Робби Колтрейн
14 октября на 73-м году жизни умер исполнитель роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере Робби Колтрейн.
Несколько лет назад Колтрейн рассказывал журналистам, что страдает остеоартритом. В
По данным газеты Independent, умер Робби Колтрейн из-за множественной органной недостаточности. В свидетельстве о смерти актера говорится, что он страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца.
Джерри Ли Льюис
Музыкант и один из создателей рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер
Джерри Ли Льюис стоял у истоков рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами. Джерри Ли Льюис находится на
Последние годы жизни музыкант страдал от многочисленных болезней и травм, возникших в результате образа жизни, который он вел в молодости — публицист музыканта Рик Брэгг утверждал, что врачи говорили, что Джерри Ли Льюис должен был умереть еще несколько десятилетий назад.
Кит Левен
13 ноября в возрасте 65 лет скончался один из основателей британских музыкальных групп
Кит Левен умер в своем доме в графстве Норфолк от онкологического заболевания печени.
Левен оставил неизгладимое влияние на британскую рок-музыку. В 18 лет он совместно с Миком Джонсоном основал группу The Clash, однако больших успехов добился в Public Image Ltd. Их первый альбом Public Image: First Issue достиг 22-го места в чартах 1978 года. Ему предшествовал классический сингл Public Image, попавший в десятку лучших. Их второй альбом Metal Box
Обновлено 30 декабря 2022 года
Уже после публикации этого материала стало известно о смерти Эдуарда Артемьева — советского композитора, написавшего музыку к сотням отечественных фильмов. Это и «Солярис» Тарковского, и «Курьер» Шахназарова, и «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова, и многие другие. В начале декабря Артемьева госпитализировали с коронавирусом. Композитор не справился с последствиями болезни.
В ночь на 30 декабря стало известно о смерти Пеле — легенды бразильского футбола и единственного в истории спортсмена, который трижды стал чемпионом мира. Он был лучшим бомбардиром в истории сборной страны. Месяц назад Пеле госпитализировали после того, как у него появились отеки по всему телу. Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака».
На 82-м году жизни в Лондоне скончалась известный британский модельер Вивьен Вествуд. Ее считают основательницей стиля панк в высокой моде. Она была дамой-командором ордена Британской империи. В доме моды отметили, что Вествуд занималась любимым делом до последних дней. Она придумывала образы и писала книгу. Вивьен Вествуд скончалась в окружении своей семьи в Лондоне.