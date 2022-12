Потери 2022-го: знаменитости, которых не стало в этом году

Левен оставил неизгладимое влияние на британскую рок-музыку. В 18 лет он совместно с Миком Джонсоном основал группу The Clash, однако больших успехов добился в Public Image Ltd. Их первый альбом Public Image: First Issue достиг 22-го места в чартах 1978 года. Ему предшествовал классический сингл Public Image, попавший в десятку лучших. Их второй альбом Metal Box 1979 года считается классикой постпанка.