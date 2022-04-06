Умер Владимир Жириновский. О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел.
Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах.
В начале февраля политика госпитализировали с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. СМИ писали об отрицательной динамике здоровья главы ЛДПР, о том, что у него начался отек легких и поражение дыхательных органов. В партии эту информацию отрицали, заверив, что Жириновский медленно, но верно идет на поправку. В конце марта появилась информация о смерти политика, однако Минздрав, партия и Госдума эти данные опровергли.
Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, доктор философских наук, заслуженный юрист России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С 1993 года — депутат Государственной думы от ЛДПР, с 2011 года — лидер этой фракции в парламенте. Шесть раз баллотировался на пост президента России.