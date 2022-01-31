Умер народный артист России актер и режиссер Виктор Мережко

Умер Виктор Мережко, народный артист России. Об этом сообщает ТАСС.
Мережко скончался на 85-м году жизни. Информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.
Виктор Мережко родился в 1937 году на хуторе в Ростовской области. Выпускник ВГИКа, он был известен как советский и российский актер, режиссер, сценарист и драматург. Сценарии Мережко легли в основу таких фильмов, как «Родня», «Полеты во сне и наяву» и «Одинокая женщина желает познакомиться». Поклонники театра знали его по пьесам «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик» и другим. С
За свою жизнь режиссер успел получить звания народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреата Государственной премии СССР.