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Умер народный артист России актер и режиссер Виктор Мережко

Ему было 84 года

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Виктор Мережко стал автором более чем 50 фильмов и 15 пьес

Виктор Мережко стал автором более чем 50 фильмов и 15 пьес

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Умер Виктор Мережко, народный артист России. Об этом сообщает ТАСС.

Мережко скончался на 85-м году жизни. Информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Виктор Мережко родился в 1937 году на хуторе в Ростовской области. Выпускник ВГИКа, он был известен как советский и российский актер, режиссер, сценарист и драматург. Сценарии Мережко легли в основу таких фильмов, как «Родня», «Полеты во сне и наяву» и «Одинокая женщина желает познакомиться». Поклонники театра знали его по пьесам «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик» и другим. С 90-х актер активно снимался в криминальных сериалах. Также Виктор Иванович состоял в Союзе писателей России, был первым президентом киноакадемии «НИКА».

За свою жизнь режиссер успел получить звания народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреата Государственной премии СССР.

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