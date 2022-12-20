Экономия на колесиках: история женщины, которая переехала жить в легковушку, чтобы не платить за аренду и коммуналку

Когда достаешь квитанцию за коммуналку из почтового ящика, возникает неконтролируемое желание положить ее назад. Счета растут, и вот уже это вполне кругленькая сумма, которую всё тяжелее выделить из семейного бюджета. Никита Крамп из США нашла необычное решение — она переехала жить... в машину. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели, как устроен быт находчивой девушки.
31-летняя Никита Крамп из штата Флорида переехала в свою машину Honda Civic, чтобы сэкономить деньги. Дело в том, что женщина не смогла позволить себе арендную плату и оплату счета из-за роста стоимости жизни, теперь, по ее словам, она наслаждается свободой от тяжкого бремени ежемесячных платежей. По словам американки, раньше у нее оставалось всего лишь 100 долларов на еду и личные нужды.
Никита совсем не бездельница, она рассказывает, что с 20 лет работала на двух работах, но это всё равно лишь позволяло ей сводить концы с концами. Крамп хотела посмотреть мир, но о каких путешествиях может идти речь, если она питалась в дешевых забегаловках и одевалась на распродажах, чтобы заплатить за жилье.
В 2019 году, устав от постоянной экономии, Крамп решила переехать жить в свой автомобиль марки Honda Civic, и это кардинально изменило ее жизнь к лучшему. Через несколько месяцев она сменила малолитражку на небольшой фургончик Ford.
Быт у теперь уже бездомной Никиты очень скромен: спальный мешок, несколько пледов и одеял, одежда и ноутбук. Но она говорит, что абсолютно счастлива, обретя финансовую свободу. К условиям жизни в небольшой машине ей, конечно, пришлось приспособиться — например, она прикрепила складной поднос к рулю и использует его в качестве обеденного стола. Никита оказалась находчивой — она сделала подобие шкафа в багажнике, разделив все вещи на четыре контейнера по категориям: электроника, вещи для активного отдыха, средства для мытья и ухода за собой и коробка для разных предметов.
— У меня часто спрашивают, почему я решила стать бездомной. Но я ведь веду нормальную жизнь: у меня две работы. Я часто встречаюсь с друзьями, путешествую, — пожимает плечами американка.
Женщина просит у друзей воспользоваться их кухней, чтобы приготовить еду, моется в круглосуточных спортзалах и ночует в тихих спальных районах. За три года кочевой жизни в машине Крамп удалось накопить 25 тысяч долларов — их она откладывала, чтобы купить фургон своей мечты.
Как начать экономить и на чем? Советы от наших читателей
ВЦИОМ подсчитал, что с марта этого года четверть россиян стали больше экономить на еде. Причем 26% из тех, кто стал меньше тратить на еду, — люди от 18 до 24 лет, еще 22% — от 35 до 44 лет. Другая статья расходов, которую пересмотрели жители страны, — салоны красоты, парикмахерские и косметика. Меньше ухаживать за собой стала треть опрошенных. Впечатлившись такой статистикой, мы решили спросить у читателей Городских порталов, на чем и как стали экономить они. Знакомим вас с результатами народного опроса.
Экономия на коммуналке
Подробный обзор на тему того, как можно экономить на коммуналке, дала Анастасия Карташова из Екатеринбурга. Девушка советует раскошелиться на энергосберегающие лампы, потому что в дальнейшем они «съедают» меньше электричества, чем обычные, и окупаются. Но это не единственный лайфхак, которым поделилась Анастасия.
— Установить счетчики. Оставленный в розетке провод от зарядки тоже ест электроэнергию. Сортирую дома мусор. Отвожу на переработку (получаю деньги за сдачу). Если коммунальные услуги превышают 22% вашего дохода, то можно оформить субсидию на ЖКХ, — советует девушка.
В некоторых регионах можно сэкономить на стирке, потому что ночные тарифы на ЖКУ немного ниже дневных. Этим пользуются, к примеру, читатели из Екатеринбурга, Перми и Тюмени и запускают стиральную машинку на ночь. Не всем соседям, правда, это приходится по душе.
— Что за бред призывать стирать ночью, здоровые люди в это время спят, — возмущается Наталья Афанасьева из Тюмени. — Стояки в ванной примыкают во многих домах к спальням. Машина гудит при отжиме и сливе воды. Каково людям этажом ниже? И находятся же такие умники. Для чего принят закон о режиме тишины после 23 часов?
— Соседка экономит, стиралку после 23:00 включает, все соседи не спят из-за этой экономистки, — жалуется Габдул Хаков из Екатеринбурга.
— У нас такие соседи были, я по всему подъезду развесила объявления, чтобы после полуночи никто не стирался и не шумел. Вроде пока никто не шумит, понимающие оказались, — советует Виктория Потошина.
— Мне соседи уже выговор устный сделали за стирку ночью, — признался Валерий Коровин из Перми.
— Вы хоть сами рассчитывали, сколько можно сэкономить на стирке или водонагревателе ночью? Сумма настолько ничтожна и смешна, что остается догадываться о вашей логике, потому что данные виды экономии эффективны лишь в промышленных масштабах, — попрекает пермяк Александр Лоханин. — Вы еще на одну оливку меньше попробуйте к своему ужину добавлять, не смешно?
Экономия на еде
К слову, об оливках к ужину. Еда, как выяснилось, стала еще одним пунктом, на котором за последнее время стали экономить многие. Кто-то внимательно следит за акциями, кто-то сравнивает цены на продукты в разных магазинах, а кто-то натурально начал меньше есть.
— Покупаю продукты по акции, но хорошие, готовлю дома, раньше почти не готовила. Сахар-соль не ем, хлеб — только черный. Колбасу и масло тоже не ем. Вредных привычек нет. Мясо красное не ем. И птица не каждый день, — перечисляет Виктория Вадимова из Екатеринбурга. — Корм животным покупаю большими упаковками, причем качественный, класса холистик. Три килограмма стоят чуть больше трех тысяч рублей, а 12 килограммов — семь тысяч. Это экономия без вреда здоровью.
— Во многих сетях есть бонусы, которые можно списать. На зиму с лета можно заготовить кучу всего. Замороженные овощи, ягоды, соусы замороженные, сделать заготовки, — перечисляет Анастасия Карташова. — Меню станет значительно разнообразнее, а финансов потратится меньше. Зелень спокойно можно выращивать на подоконнике — лук, укроп, чеснок — перья, тимьян, базилик, розмарин. В квартире хорошо растут черри. Специи не использую покупные. Сама приготовила в конце лета, натуральные, без химии.
— Много заказываю онлайн с Ozon и Wildberries, иногда большими упаковками и гораздо дешевле, чем в магазине, — рассказывает читательница Мария из Новосибирска. — Лекарства беру не в первой попавшейся аптеке, а сравниваю цены через приложение «Поиск лекарств», очень много нового о ценообразовании узнаешь.
А вот Наталью Коневу из Перми спасает то, что есть свое хозяйство. Благодаря этому ее семья не покупает мясо, яйца, овощи, ягоды и рыбу.
— Из продуктов берем только крупы, рожки, масло, молочные продукты, хлеб, фрукты и печенье, — говорит Наталья. — Больше вроде ни на чем не экономим. Ну и, разумеется, при покупке берем товар средней цены, но это уже смотря что покупаем.
— Не покупаю пищевой мусор. Редко пью алкоголь. А так на чем сэкономишь? Есть надо, лечиться надо, — говорит Татьяна Дейноних из Тюмени.
Ну и подсчитайте, сколько вы тратите в месяц на пакеты в магазинах. Наши читатели говорят, что проще и дешевле будет использовать вместо них шоперы и экосумки.
Экономия на одежде
Третья популярная категория для экономии — одежда. Здесь всё довольно просто. Большинство наших читателей покупают ее вне сезона или в дисконт-центрах.
Экономия на всём
Нашлись читатели, которые пересмотрели сразу несколько своих категорий трат. Например, у Александра из Краснодара получилось сразу шесть пунктов:
- отказались от походов в кино, стали реже ходить в кафешки;
- пользуемся дисконтными картами в аптеках и гипермаркетах;
- стали чаще покупать товары сетевых торговых марок;
- товары не по акциям покупаем, только если очень нужны;
- пользуемся категориями повышенного кешбэка в банковских приложениях;
- запускаем стиралку и посудомойку заполненными полностью.
— Почти все товары дешевле в интернет-магазинах. Детям одежду и развивающие игры можно брать заранее, в сезон распродаж (мыльные пузыри, мячи, самокаты, велики, летние игры в два раза дешевле зимой, и, наоборот, коньки и другие зимние радости — летом). Подарки на праздники 23 Февраля и 8 Марта можно брать заранее, осенью. Прекрасно дожидаются, и бегать не надо уже, — перечисляет читательница Наталья из Читы. — Постоянные расходники (канцтовары, бумага на принтер, бумажные салфетки и полотенца, туалетная бумага и т.д.) можно брать на оптовках по 10–20 упаковок раз в полгода и вообще о них не думать. На лоджии в коробке или в плотном пакете до года всё хранится.
— На работу еду ношу в контейнере. В столовую не хожу. Мою посуду холодной водой. Пользуюсь правилом: уходя из дома, выключи всё, что можно, из розетки. Телефон заряжаю на работе, — пишет читательница Ольга из Перми.
— Я постоянно ищу промокоды, подписана на специальный канал, — рассказывает Ольга Бондарь из Омска. — Крупные покупки только в дни распродаж, когда скидка реальная. Одежду меряем в офлайн-магазине, тут же заказываем через приложение — так выходит дешевле. Отказалась от маникюра и педикюра. Воду стараемся включать не на всю, а тонкой струей. Ненужные вещи продаем по комфортной цене на «Авито» и покупаем нужные. Не покупаем сладости, больше не заказываем еду домой — прощайте, суши и пиццы. В кафе — раз в месяц, и то очень скромно. Пельмени и манты делаем сами. В общем, мы выживаем как можем, мало того, что эта ситуация, так у нас еще и дочь растет.
Как еще можно экономить
Жестко урезать свои расходы, чтобы не потратить лишнего, иногда слишком круто. Поэтому мы собрали несколько полезных советов от финансистов и других людей, которые имеют к деньгам самое непосредственное отношение. Они рассказали нам:
- как правильно экономить и стать богаче в кризис — практические советы, которые может взять на вооружение каждый из нас;
- как не разориться на покупках — 10 способов не купить лишнего в магазине;
- как больше копить и меньше тратить — 8 советов от экспертов.
Кроме того, навести порядок в своих финансах вам помогут 13 приложений и 5 лайфхаков для экономии на покупках и правдивая история нашей читательницы, которая жестко экономит весь год, чтобы поехать в дорогой отпуск.