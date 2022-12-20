Экономия на колесиках: история женщины, которая переехала жить в легковушку, чтобы не платить за аренду и коммуналку

— Что за бред призывать стирать ночью, здоровые люди в это время спят, — возмущается Наталья Афанасьева из Тюмени. — Стояки в ванной примыкают во многих домах к спальням. Машина гудит при отжиме и сливе воды. Каково людям этажом ниже? И находятся же такие умники. Для чего принят закон о режиме тишины после 23 часов?



— Соседка экономит, стиралку после 23:00 включает, все соседи не спят из-за этой экономистки, — жалуется Габдул Хаков из Екатеринбурга.



— У нас такие соседи были, я по всему подъезду развесила объявления, чтобы после полуночи никто не стирался и не шумел. Вроде пока никто не шумит, понимающие оказались, — советует Виктория Потошина.



— Мне соседи уже выговор устный сделали за стирку ночью, — признался Валерий Коровин из Перми.



— Вы хоть сами рассчитывали, сколько можно сэкономить на стирке или водонагревателе ночью? Сумма настолько ничтожна и смешна, что остается догадываться о вашей логике, потому что данные виды экономии эффективны лишь в промышленных масштабах, — попрекает пермяк Александр Лоханин. — Вы еще на одну оливку меньше попробуйте к своему ужину добавлять, не смешно?

