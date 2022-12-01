«Сахар и хлеб не ем»: мы спросили наших читателей, на чем и как они экономят — вот их советы

Экономия на коммуналке

Подробный обзор на тему того, как можно экономить на коммуналке, дала Анастасия Карташова из Екатеринбурга. Девушка советует раскошелиться на энергосберегающие лампы, потому что в дальнейшем они «съедают» меньше электричества, чем обычные, и окупаются. Но это не единственный лайфхак, которым поделилась Анастасия.



— Установить счетчики. Оставленный в розетке провод от зарядки тоже ест электроэнергию. Сортирую дома мусор. Отвожу на переработку (получаю деньги за сдачу). Если коммунальные услуги превышают 22% вашего дохода, то можно оформить субсидию на ЖКХ, — советует девушка.

