«Есть две категории — живые и мертвые». Узнали, почему мобилизованным отказывают в медкомиссии

— Мы ссылаемся на директиву. Ну пойду я сейчас, найду этот номер [директивы], но толку вам, что вы будете этот номер знать?



— Мне он нужен. По закону мне должны провести ВВК.



— Это директива, там 4 страницы текста, но это всё касается не вас, а военкомата. А две статьи касаются поликлиник. И в ней написано: при выявлении состояния здоровья, при котором предполагается Д, должен быть направлен не на ВВК, а в стационарные условия на обследование.



— Так мне как раз номер директивы поможет, мне необходима выписка из нее. Как мне сказали, я могу ее в интернете найти.



— Не найдете, она дээспэшная, для служебного пользования.



— Мне нужна выписка из нее.



— Дээспэшная!



— Так мне только выписка, мне весь документ не нужен, вы должны мне предоставить...



— Она не предоставляется.



— Дээспэшная предоставляется, если это касается меня. Часть, мне весь документ не нужен.



— Если мы идем по такому бюрократическому пути, делайте письменный запрос, мы дадим вам письменный ответ. Пишите: в отношении меня не решен вопрос, а руководство и медицинские работники ссылаются, что есть документ, который определяет направление меня на стационарное обследование.

