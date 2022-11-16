«Вытащил товарищей, но ушел сам»: мама погибшего на Украине 20-летнего Ермака — про жизнь и смерть сына

— Он мне сказал: «Мам, я не могу остаться. Там пацаны мои. Я там нужен, понимаешь». Я ему говорила: «Сын, это военные действия, там люди умирают...», — вспоминает Марина Данилина, мама погибшего в ходе спецоперации на Украине 20-летнего контрактника из Волгограда.
Ермак Данилин погиб, спасая раненых товарищей. За это его представили к награде. Наши коллеги из V1.RU записали историю жизни и смерти молодого человека.
Как он оказался на спецоперации? Почему вернулся туда, когда была возможность уехать домой? И при каких обстоятельствах погиб? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
На срочную службу Ермак отправился в 2020 году. А в январе 2022-го его рота ушла в Крым.
— Через три месяца после того, как началась срочная служба, сын сказал, что заключил контракт, — рассказывает Марина Данилина. — Его часть располагалась в Камышине (город в Волгоградской области). Потом он сказал, что их на учения отправляют в Крым, что пару недель не будет связи. А 24 февраля началась спецоперация — и мы узнали, что он там...
На СВО Ермак Данилин находился с первого дня. На четвертый день его ранило. После лечения в госпитале вся семья уговаривала 19-летнего парня остаться и дослужить срочную службу, но он отказался — сказал: «Там пацаны мои, я им нужен». Во время спасения своих товарищей Ермак и погиб — попал под прямой минометный обстрел.
новость из сюжета
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— Он поехал спасать раненых с поля боя. Специально не надел бронежилет, чтобы парней перетаскивать легче было. Они вытащили, кажется, восемь товарищей. Сын был с Данилом и Ваней. Потом ранило Данилу, и Ермак спас его, вытащил из-под пуль. Вытащил, а сам ушел...
Подробную историю погибшего Ермака Данилина можно прочитать тут.
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