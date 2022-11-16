«Вытащил товарищей, но ушел сам»: мама погибшего на Украине 20-летнего Ермака — про жизнь и смерть сына

— Он мне сказал: «Мам, я не могу остаться. Там пацаны мои. Я там нужен, понимаешь». Я ему говорила: «Сын, это военные действия, там люди умирают...», — вспоминает Марина Данилина, мама погибшего в ходе спецоперации на Украине 20-летнего контрактника из Волгограда.

Ермак Данилин погиб, спасая раненых товарищей. За это его представили к награде. Наши коллеги из V1.RU записали историю жизни и смерти молодого человека.