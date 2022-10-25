Наблюдала вся страна. Самые завораживающие кадры солнечного затмения
Подборка кадров со всей России
Сегодня, 25 октября, россияне достали из чуланов старые дискеты и рентгеновские снимки. Всё это — чтобы увидеть, как луна пересекается с солнцем! Такие совпадения — настоящая редкость! Чтобы разглядеть удивительное явление, нужна подходящая погода. Жителям многих городов сегодня повезло. Показываем, как выглядело затмение из разных регионов России.
Солнечное затмение, которое россияне с упоением наблюдали сегодня, было частичным. Небесное светило, скрытое за очертаниями Луны, также было видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, на северо-востоке Африки, а также в северо-восточной части Атлантического океана. Самарский фотограф из издания 63.RU поймал самый пик перекрытия Cолнца Луной.
А вот такие магические кадры затмения получились в Архангельской области. Наши коллеги из 29.RU объяснили, что такой эффект получился из-за облачной погоды.
В российской столице увидеть затмение удалось довольно отчетливо, однако куда более увлекательным зрелищем были сами москвичи, разглядывавшие Солнце через дискеты, пленки и даже рентгеновские снимки в середине рабочего дня.
А вот жителям Башкортостана повезло чуть меньше: 25 октября оказался пасмурным днем и разглядеть затмение на улице не удалось. Зато уфимский планетарий вел захватывающую онлайн-трансляцию астрономического явления.
Фотопленка сегодня объединила людей на улицах Санкт-Петербурга. Простые прохожие на улицах делились друг с другом приспособлениями, с помощью которых можно увидеть, как Луна съедает кусочек Солнца.
По информации сервиса Gismeteo, 25 октября в максимальной фазе явления Луна закрывала солнечный диск на 82%. А вот в Казани спутник скрыл звезду лишь на 72%. Для столицы Татарстана пик затмения наступил в 13:50.
Новосибирцы смогли рассмотреть заход небесного светила во всей красе. На закате Солнце, перекрытое диском Луны почти на 70%, превратилось в красный месяц, который плавно ушел за горизонт.
Любители астрономии в Кемерове могли смотреть за тем, как Луна заслоняет Солнце, с крыши планетария: там была открыта предварительная запись. Около получаса студенты, школьники и просто любители космоса наблюдали за движениями на небе.
Впрочем, если вы верите в непреодолимую силу космических явлений, которые непосредственно влияют на мышление людей, астролог Павел Глоба рассказал, что в период с 25 октября до 8 ноября люди станут более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными и озлобленными. Коридор затмений — штука такая.