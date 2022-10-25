Наблюдала вся страна. Самые завораживающие кадры солнечного затмения

Солнечное затмение, которое россияне с упоением наблюдали сегодня, было частичным. Небесное светило, скрытое за очертаниями Луны, также было видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, на северо-востоке Африки, а также в северо-восточной части Атлантического океана. Самарский фотограф из издания 63.RU поймал самый пик перекрытия Cолнца Луной.

