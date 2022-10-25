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Тема дня10 впечатляющих кадров солнечного затмения
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Фоторепортаж

Наблюдала вся страна. Самые завораживающие кадры солнечного затмения

Подборка кадров со всей России

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Затмение в Ростове

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Сегодня, 25 октября, россияне достали из чуланов старые дискеты и рентгеновские снимки. Всё это — чтобы увидеть, как луна пересекается с солнцем! Такие совпадения — настоящая редкость! Чтобы разглядеть удивительное явление, нужна подходящая погода. Жителям многих городов сегодня повезло. Показываем, как выглядело затмение из разных регионов России.

Солнечное затмение, которое россияне с упоением наблюдали сегодня, было частичным. Небесное светило, скрытое за очертаниями Луны, также было видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, на северо-востоке Африки, а также в северо-восточной части Атлантического океана. Самарский фотограф из издания 63.RU поймал самый пик перекрытия Cолнца Луной.

В каждом регионе пик был разный: где-то больше, где-то меньше

В каждом регионе пик был разный: где-то больше, где-то меньше

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А вот такие магические кадры затмения получились в Архангельской области. Наши коллеги из 29.RU объяснили, что такой эффект получился из-за облачной погоды.

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В российской столице увидеть затмение удалось довольно отчетливо, однако куда более увлекательным зрелищем были сами москвичи, разглядывавшие Солнце через дискеты, пленки и даже рентгеновские снимки в середине рабочего дня.

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А вот жителям Башкортостана повезло чуть меньше: 25 октября оказался пасмурным днем и разглядеть затмение на улице не удалось. Зато уфимский планетарий вел захватывающую онлайн-трансляцию астрономического явления.

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Фотопленка сегодня объединила людей на улицах Санкт-Петербурга. Простые прохожие на улицах делились друг с другом приспособлениями, с помощью которых можно увидеть, как Луна съедает кусочек Солнца.

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По информации сервиса Gismeteo, 25 октября в максимальной фазе явления Луна закрывала солнечный диск на 82%. А вот в Казани спутник скрыл звезду лишь на 72%. Для столицы Татарстана пик затмения наступил в 13:50.

Новосибирцы смогли рассмотреть заход небесного светила во всей красе. На закате Солнце, перекрытое диском Луны почти на 70%, превратилось в красный месяц, который плавно ушел за горизонт.

На Бердском заливе можно было наблюдать, как красный месяц уходит под воду

На Бердском заливе можно было наблюдать, как красный месяц уходит под воду

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Солнце плавно скрылось в водах Обского моря

Солнце плавно скрылось в водах Обского моря

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Любители астрономии в Кемерове могли смотреть за тем, как Луна заслоняет Солнце, с крыши планетария: там была открыта предварительная запись. Около получаса студенты, школьники и просто любители космоса наблюдали за движениями на небе.

Впрочем, если вы верите в непреодолимую силу космических явлений, которые непосредственно влияют на мышление людей, астролог Павел Глоба рассказал, что в период с 25 октября до 8 ноября люди станут более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными и озлобленными. Коридор затмений — штука такая.

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