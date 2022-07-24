«День в санатории — 8800 рублей»: сибиряки рассказали, сколько стоит отдых на Черном море с толпами туристов

Море пока чистое, погоды не очень жаркие, и дождь. Мороженое на пляже от 150 рублей до бесконечности, кукурузу и чебуреки носить перестали, в обычных магазинах цены на уровне Новосибирска, мясо дешевле, овощи-фрукты в обычных магазинах, не на Центральном рынке в самых видных местах — тоже ниже.

В городе очень чисто, что тоже очень выигрывает в сравнении с Новосибирском. Но наша география — это примерно от морпорта и до дендрария, за остальное не скажу. Фуникулер в дендрарии — 500 рублей с лица за 5 минут, но наши лица в очереди на два этажа лестницы и хвост на улице стоять не решились.