«День в санатории — 8800 рублей»: сибиряки рассказали, сколько стоит отдых на Черном море с толпами туристов
Сколько стоят отели и лежаки, на что не стоит тратить деньги и где искать красоты без очередей
После того, как многие привычные места летнего отдыха за рубежом стали труднодоступны, туристы ринулись на отечественные морские курорты. Почитав жалобы на дороговизну и отсутствие сервиса, обозреватель НГС решил сам поговорить с новосибирцами, которые уже успели отдохнуть на югах или делают это прямо сейчас. А заодно спросить совета эксперта. Картина получилась отнюдь не столь пессимистичной, но над организацией отдыха придется подумать.
Ирина, отдыхала в Адлере: «За соседним волнорезом дороже»
Вот только вернулись, жили в самом центре, не в первый раз. Народу в этом году на удивление меньше, хотя в аэропорту адок, как всегда. Цены очень выросли на все развлекаловки — про жилье не знаю, жили у бабушки с дедушкой. Но самый дешевый лежак на приморском пляже в центре — 700 рублей в день. И это пляж общественный, там есть градации — типа комфортный, муниципальный, коммерческий. Чем отличается одно от другого, не поняли, но ровно за соседним волнорезом был «комфортный и не муниципальный», там от 1100 рублей за лежак.
Море пока чистое, погоды не очень жаркие, и дождь. Мороженое на пляже от 150 рублей до бесконечности, кукурузу и чебуреки носить перестали, в обычных магазинах цены на уровне Новосибирска, мясо дешевле, овощи-фрукты в обычных магазинах, не на Центральном рынке в самых видных местах — тоже ниже.
В городе очень чисто, что тоже очень выигрывает в сравнении с Новосибирском. Но наша география — это примерно от морпорта и до дендрария, за остальное не скажу. Фуникулер в дендрарии — 500 рублей с лица за 5 минут, но наши лица в очереди на два этажа лестницы и хвост на улице стоять не решились.
Радует уже который раз общественный транспорт: удобно, быстро, очень много, никаких тебе старых ПАЗиков, везде работают терминалы оплаты, расписание есть. Есть градация оплаты: с 5 до 7 утра и с 22 до часу ночи — 35 рублей, в остальное время (с 7 до 22) — 32 рубля. На других маршрутах есть варианты типа при оплате наличными — 30, по карте — 28. Электрички по-прежнему прекрасны, от 84 рэ.
Океанариум в Адлере стал полное… (испортился. — Прим. ред.). И был в целом не ахти, но при цене 1100 рублей для взрослого (а взрослый уже с 12 лет) — максимум 15 минут ходу и хуже, чем в Новосибирске. Всякие там детские батуты — от 300 рублей вдали от моря и от 400 и до бесконечности на берегу. Сапы на прокат от 800 в час, тир с шариками (от 350 до 500 за 7 дротиков, и подарок дают только за семь выбитых) — боль.
Порция мидий в ведерке, 780 г, с тремя большими гренками в «Мидийном месте» — 580 рублей. Вкусно, но это почти стоячая точка: в кафешке, где сидят и прилично — от 700 за 400 г.
В общем, впечатления сумбурные, как всегда. Сильно подорожали именно развлекательно-пляжные вещи. Но народу, по сравнению с прошлыми всеми годами, для этого времени года — удивительно мало. Билеты на самолет — вот где боль. Отдельно радует теперь маршрут до Москвы — почти 4 часа.
Сергей, отдыхал в Сочи: «Хочешь чего-то хорошего — придется поискать»
Не был у нас на югах с начала 2000-х. Всё больше по Европам, плюс Юго-Восточной Азии немного. А тут деваться некуда, решили тряхнуть стариной. Никаких туров не брали, конечно, просто билеты («Победа») и бронь через «Островок».
После большого перерыва приятно удивил выбор отелей. Помню, что в конце 90-х там были в основном какие-то мутные гостевые дома за ненормальные деньги. После того, как начали ездить в Европу, удивлялся, что квартира в Ницце может дешевле стоить, чем комната в Лазаревском каком-нибудь. А сейчас можно выбрать. Шесть ночей обошлись в Сочи в номере со свежим ремонтом в 21 тыс. рублей.
Цены на развлечения и общепит, конечно, не радуют, но если особо не кутить и в людных местах не есть, то терпимо. Единственное, что меня раздражает, — это «обслуживание», которое включают в счет. При том, что сервис может быть на уровне «скажите спасибо, что еду принесли». Но это как везде в популярном месте. Хочешь чего-то хорошего — придется поискать. Берешь 2ГИС, смотришь отзывы, сравниваешь, и что-то можно найти. Мы так обнаружили пару довольно милых ресторанчиков со вкусной едой и нормальными (по местным меркам) ценами.
То же самое с экскурсиями. Лучше или просто изучать местность и ехать самостоятельно, или брать персонального гида. Это дороже, но можно увидеть много интересного, чего самостоятельно не найти.
Элеонора, отдыхает в Сочи:
«На пляже концерты по заявкам отдыхающих»
Приехали только что. Дорога обошлась в 35 тысяч рублей на двоих в один конец, причем это была «Победа»! У S7 было чуть ли не в три раза дороже.
День в санатории без лечения у нас стоит 8800 рублей. Самый скромный номер на двоих, но с питанием. Некурящие отдыхающие с наслаждением гоняют по территории курящих. На пляже с утра концерт по заявкам отдыхающих. Только что прозвучало «Зеленоглазое такси». Громко.
Организатор авторских туров в Сочи и Абхазии Инна Лысенко:
Сочи и Абхазия уже совсем не те, что раньше. Здесь есть приличные отели — от 5* до мини-отелей и гостевых домов, хорошие рестораны, инфраструктура. Но если поехать наобум, то ждет разочарование: «совка» и развода все ещё хватает. Спрашивайте знакомых, читайте отзывы, выбирайте отели и рестораны по рекомендации. Не заходите в рестораны, где нужно платить за блюда по весу — ваш чек может превысить ожидания в несколько раз.
В этом году турпоток вырос в разы, многие едут на своих авто. В связи с этим в определенное время часовые пробки на границе. Но если не ехать в час пик, границу можно пройти за несколько минут. «Раскрученные» локации типа озера Рица и Нового Афона лучше отложить на осень либо посещать до приезда туристических автобусов. В Сочи и Абхазии много красивых мест, где по-прежнему можно отдыхать без толп.
Хорошие места проживания, равно как авторские туры, авто лучше бронировать заранее. В этом году «все приехали». Трафик на дорогах, толпы на пляжах, набережных. Битком на топовых локациях. Все толпятся на колоннаде, а рядом в той же Гагре — древние храмы и дореволюционная архитектура, и никого. Этим летом своим гостям я предлагаю для экскурсий национальный парк Мюссера, столицу Сухум, Восточную Абхазию — в этих местах совсем немного туристов. На подъемниках в «Розе Хутор» бывают километровые очереди — тогда мы выбираем соседнюю «Альпику», где порой никого.
Самые популярные отели на «стопе» ещё с апреля, но появилось много приличных мини-отелей и гостевых домов. Стоимость в них варьируется от 2,5 до 7 тысяч рублей в зависимости от сезона. Пять звезд, конечно, сегодня стоят от 20 тысяч рублей в сутки. Если не принципиально отдыхать на море, удачный выбор — Красная Поляна: летом там цены сильно ниже.
Те, кто не может себе позволить отдых на море, могут на машине или вовсе на поезде съездить в самый старый город Новосибирской области, которому недавно исполнилось 300 лет. Вокруг там, кстати, полно живописных озер.