Смотрим на водопад, живописный мост и мраморный карьер на видеоэкскурсии — НГС побывал в сибирской Швейцарии
Сюда можно добраться за 3 часа, а впечатлений хватит надолго
В июне съемочная группа побывала в Маслянинском районе, который примечателен зелеными долинами с водопадами, черневой тайгой, подступающей к селам, и отрогами невысоких гор.
За один день поездки мы добрались до Суенгинского водопада — каскадного водопада в десятках километрах от Маслянино, где когда-то была ГЭС, а также заглянули в село, где по-прежнему ведется золотодобыча. Мы проехали до села Петени — таежного тупика района, знаменитого своим заброшенным карьером, где раньше добывали розовый мрамор.
Смотрите, как выглядит путешествие на край области в окружении холмов величественного Салаирского кряжа.