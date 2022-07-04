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Смотрим на водопад, живописный мост и мраморный карьер на видеоэкскурсии — НГС побывал в сибирской Швейцарии

Сюда можно добраться за 3 часа, а впечатлений хватит надолго

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В июне съемочная группа побывала в Маслянинском районе, который примечателен зелеными долинами с водопадами, черневой тайгой, подступающей к селам, и отрогами невысоких гор.

За один день поездки мы добрались до Суенгинского водопада — каскадного водопада в десятках километрах от Маслянино, где когда-то была ГЭС, а также заглянули в село, где по-прежнему ведется золотодобыча. Мы проехали до села Петени — таежного тупика района, знаменитого своим заброшенным карьером, где раньше добывали розовый мрамор.

Смотрите, как выглядит путешествие на край области в окружении холмов величественного Салаирского кряжа.

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