«Подняло и выбросило в небольшую пропасть»: сибиряк взобрался на вершину Эльбруса — видео с высоты
Константин Нехорошков для восхождения оделся в джерси любимого хоккейного клуба «Сибирь»
Горный турист из Новосибирска Константин Нехорошков взобрался на Эльбрус после первой неудачной попытки. Сибиряк надел на восхождение джерси любимого хоккейного клуба «Сибирь» — так он хотел поддержать команду. Альпинист рассказал НГС, как это было.
— Альпинизм — это спорт. Я второй раз уже поднимаюсь туда и тренирую свои навыки как инструктора и альпиниста. Я очень много занимаюсь горным туризмом. Готовлюсь потихоньку к пику Ленина и к Белухе. Чтобы это проходило как-то с пользой, продвигаю славу нашего хоккейного клуба «Сибирь», — рассказал Константин Нехорошков.
Сибиряк поделился, что первый раз пытался взойти на Эльбрус три года назад, а готовился к этому походу порядка пяти лет. Однако первая попытка не увенчалась успехом.
— Эльбрус — это очень серьезная гора, 5642 метра. Так как он является достаточно доступным — там есть и подъемники с юга и так далее, — там очень большая смертность. Каждый год здесь погибает
Константин даже прошел медицинские курсы — с собой в походе на вершину горы у альпиниста была
— Само восхождение проходит 10 дней: сначала базовая акклиматизация, затем высотная акклиматизация. Только после этого штурм. Штурм — это когда вы выходите из высотного базового лагеря на вершину. Это самый длинный этап и самый высокий. Поэтому трудоемкий. Восхождение занимает до
На Эльбрус Константин взбирался вдвоем с коллегой Мариной. В какой-то момент восхождения к вершине произошла опасная ситуация, которую прогноз погоды не предугадал:
— Когда мы поднимались на перилах — это такое место, когда после седловины идешь на штурм вершины, — налетел резкий порыв ветра, и меня просто подняло и выбросило в пропасть небольшую. Так как мы были пристегнуты к перилам специальной веревкой, нас это спасло. Нас обоих вырвало, и мы полетели вниз. Там внизу трещины, метров на 40 улетели. Вылезли и продолжили восхождение. Немного побило нас — небольшие синяки и ушибы.
Поэтому альпинист призывает внимательно относиться к прогнозам погоды перед восхождениями на горы. Сейчас он уже спустился с Эльбруса, и ему предстоит путь домой.
Горный турист из Новосибирска Константин Суходеев покорил Эверест — на его вершине он поднял флаг Новосибирской области.