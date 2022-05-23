«Подняло и выбросило в небольшую пропасть»: сибиряк взобрался на вершину Эльбруса — видео с высоты

Горный турист из Новосибирска Константин Нехорошков взобрался на Эльбрус после первой неудачной попытки. Сибиряк надел на восхождение джерси любимого хоккейного клуба «Сибирь» — так он хотел поддержать команду. Альпинист рассказал НГС, как это было.

— Альпинизм — это спорт. Я второй раз уже поднимаюсь туда и тренирую свои навыки как инструктора и альпиниста. Я очень много занимаюсь горным туризмом. Готовлюсь потихоньку к пику Ленина и к Белухе. Чтобы это проходило как-то с пользой, продвигаю славу нашего хоккейного клуба «Сибирь», — рассказал Константин Нехорошков.