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«Подняло и выбросило в небольшую пропасть»: сибиряк взобрался на вершину Эльбруса — видео с высоты

Константин Нехорошков для восхождения оделся в джерси любимого хоккейного клуба «Сибирь»

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Это была вторая попытка новосибирца взобраться на вершину Эльбруса — и она увенчалась успехом

Это была вторая попытка новосибирца взобраться на вершину Эльбруса — и она увенчалась успехом

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Горный турист из Новосибирска Константин Нехорошков взобрался на Эльбрус после первой неудачной попытки. Сибиряк надел на восхождение джерси любимого хоккейного клуба «Сибирь» — так он хотел поддержать команду. Альпинист рассказал НГС, как это было.

— Альпинизм — это спорт. Я второй раз уже поднимаюсь туда и тренирую свои навыки как инструктора и альпиниста. Я очень много занимаюсь горным туризмом. Готовлюсь потихоньку к пику Ленина и к Белухе. Чтобы это проходило как-то с пользой, продвигаю славу нашего хоккейного клуба «Сибирь», — рассказал Константин Нехорошков.

Сибиряк поделился, что первый раз пытался взойти на Эльбрус три года назад, а готовился к этому походу порядка пяти лет. Однако первая попытка не увенчалась успехом.

— Эльбрус — это очень серьезная гора, 5642 метра. Так как он является достаточно доступным — там есть и подъемники с юга и так далее, — там очень большая смертность. Каждый год здесь погибает 20-30 человек: и лыжники, и восходители, и другие спортсмены. Это очень серьезное и очень опасное мероприятие, на которое нельзя идти без должной подготовки и уровня осознания.

Перед покорениями вершин Константин настоятельно советует ответственно подготовиться: продвинуть уровень своей физической формы, пройти специальные курсы

Перед покорениями вершин Константин настоятельно советует ответственно подготовиться: продвинуть уровень своей физической формы, пройти специальные курсы

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Константин даже прошел медицинские курсы — с собой в походе на вершину горы у альпиниста была 3-килограмовая аптечка для подстраховки. На Кавказ сибиряк приехал на неделю раньше, чтобы пройти акклиматизацию.

— Само восхождение проходит 10 дней: сначала базовая акклиматизация, затем высотная акклиматизация. Только после этого штурм. Штурм — это когда вы выходите из высотного базового лагеря на вершину. Это самый длинный этап и самый высокий. Поэтому трудоемкий. Восхождение занимает до 18 часов, — поделился Константин.

На гору Константин взбирался вдвоем с альпинисткой Мариной

На гору Константин взбирался вдвоем с альпинисткой Мариной

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На Эльбрус Константин взбирался вдвоем с коллегой Мариной. В какой-то момент восхождения к вершине произошла опасная ситуация, которую прогноз погоды не предугадал:

— Когда мы поднимались на перилах — это такое место, когда после седловины идешь на штурм вершины, — налетел резкий порыв ветра, и меня просто подняло и выбросило в пропасть небольшую. Так как мы были пристегнуты к перилам специальной веревкой, нас это спасло. Нас обоих вырвало, и мы полетели вниз. Там внизу трещины, метров на 40 улетели. Вылезли и продолжили восхождение. Немного побило нас — небольшие синяки и ушибы.

Поэтому альпинист призывает внимательно относиться к прогнозам погоды перед восхождениями на горы. Сейчас он уже спустился с Эльбруса, и ему предстоит путь домой.

Горный турист из Новосибирска Константин Суходеев покорил Эверест — на его вершине он поднял флаг Новосибирской области.

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