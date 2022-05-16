«За экспедицию похудел на 15 килограмм»: сибиряк поднял на вершине Эвереста флаг Новосибирской области
Константин Суходеев не испугался трудностей
Горный турист из Новосибирска Константин Суходеев покорил Эверест — на его вершине он поднял флаг Новосибирской области. Своими впечатлениями он поделился с НГС.
— Сложностей на Эвересте много. Прежде всего, за месяц, который ты живешь в базовом лагере, нужно не заболеть, — отметил Константин. — Сам маршрут очень сложен. Сначала он проходит через ледопад Кхумбу. Это самый быстродвижущийся ледник на планете. Он движется со скоростью один метр в сутки.
Огромные глыбы высотой с
— Они могут в любой момент падать, и эти обрушения часто происходят, и люди гибнут. Далее стена Лхоцзе — у нее уклон 70 градусов. Она длится около 9 километров, и любой срыв — это смерть. И, конечно, самая большая сложность — это высота в 8840 метров Эвереста. На вершине всего около 30% содержания кислорода, давление совершенно другое и много опасностей подстерегает альпинистов, — добавил горный турист.
В экспедиции сибиряк провел месяц:
— За экспедицию я похудел на 15 килограмм. Я отец четверых детей, и жена Оксана сильно переживала, — рассказал мужчина.
В 2018 году новосибирские спортсменки забрались на Эльбрус, а в 2019 году новосибирская танцовщица исполнила танец на вершине этой горы.