«За экспедицию похудел на 15 килограмм»: сибиряк поднял на вершине Эвереста флаг Новосибирской области

Горный турист из Новосибирска Константин Суходеев покорил Эверест — на его вершине он поднял флаг Новосибирской области. Своими впечатлениями он поделился с НГС.

— Сложностей на Эвересте много. Прежде всего, за месяц, который ты живешь в базовом лагере, нужно не заболеть, — отметил Константин. — Сам маршрут очень сложен. Сначала он проходит через ледопад Кхумбу. Это самый быстродвижущийся ледник на планете. Он движется со скоростью один метр в сутки.