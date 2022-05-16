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«За экспедицию похудел на 15 килограмм»: сибиряк поднял на вершине Эвереста флаг Новосибирской области

Константин Суходеев не испугался трудностей

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Флаг региона развернули на самой вершине

Флаг региона развернули на самой вершине

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Горный турист из Новосибирска Константин Суходеев покорил Эверест — на его вершине он поднял флаг Новосибирской области. Своими впечатлениями он поделился с НГС.

— Сложностей на Эвересте много. Прежде всего, за месяц, который ты живешь в базовом лагере, нужно не заболеть, — отметил Константин. — Сам маршрут очень сложен. Сначала он проходит через ледопад Кхумбу. Это самый быстродвижущийся ледник на планете. Он движется со скоростью один метр в сутки.

На пути туриста было много сложностей

На пути туриста было много сложностей

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Огромные глыбы высотой с 9-этажку впечатлили сибиряка.

— Они могут в любой момент падать, и эти обрушения часто происходят, и люди гибнут. Далее стена Лхоцзе — у нее уклон 70 градусов. Она длится около 9 километров, и любой срыв — это смерть. И, конечно, самая большая сложность — это высота в 8840 метров Эвереста. На вершине всего около 30% содержания кислорода, давление совершенно другое и много опасностей подстерегает альпинистов, — добавил горный турист.

Группа должна быть дружна, чтобы преодолеть все трудности

Группа должна быть дружна, чтобы преодолеть все трудности

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В экспедиции сибиряк провел месяц:

— За экспедицию я похудел на 15 килограмм. Я отец четверых детей, и жена Оксана сильно переживала, — рассказал мужчина.

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В 2018 году новосибирские спортсменки забрались на Эльбрус, а в 2019 году новосибирская танцовщица исполнила танец на вершине этой горы.

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Новосибирская областьЭверестгорный туризм
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