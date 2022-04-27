20-летний рядовой и 42-летний ефрейтор из Новосибирской области погибли в боях на Украине

В Новосибирской области похоронили двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, — 42-летнего ефрейтора Андрея Шуваева и 20-летнего рядового Сергея Ларина. Эту информацию НГС подтвердили в администрациях районов, где прощались с погибшими.

25 апреля в Чулыме прошли похороны Андрея Шуваева. Информацию об этом подтвердили в администрации Чулымского района и местном военкомате. Как пишет «Чулымская газета», Андрей Шуваев был военнослужащим со стажем. В 2008 году он бывал в длительной командировке в Чечню.