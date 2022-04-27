20-летний рядовой и 42-летний ефрейтор из Новосибирской области погибли в боях на Украине
Ефрейтора похоронили 25 апреля, рядового похоронят сегодня
В Новосибирской области похоронили двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, — 42-летнего ефрейтора Андрея Шуваева и 20-летнего рядового Сергея Ларина. Эту информацию НГС подтвердили в администрациях районов, где прощались с погибшими.
25 апреля в Чулыме прошли похороны Андрея Шуваева. Информацию об этом подтвердили в администрации Чулымского района и местном военкомате. Как пишет «Чулымская газета», Андрей Шуваев был военнослужащим со стажем. В 2008 году он бывал в длительной командировке в Чечню.
Андрей Шуваев, по данным издания, погиб 6 апреля во время штурма поселка Светличное на территории ЛНР. Он представлен к Ордену Мужества посмертно.
Сегодня, 27 апреля, в Барабинске пройдет прощание с 20-летним рядовым Сергеем Лариным. В администрации Барабинского района сообщили, что погибший окончил Куйбышевский политехнический колледж в 2021 году, в этот же год он подписал двухлетний контракт на прохождение военной службы
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате чего скончался. 25 апреля его тело отправили из аэропорта Ростова-на-Дону, 26 апреля забрали уже в Новосибирске, — отметили в администрации.
На прошлой неделе в Чановском районе простились с 21-летним Александром Убушаевым, погибшим во время спецоперации.