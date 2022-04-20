День траура в Чановском районе:
21-летний уроженец Новосибирской области погиб на Украине
У Александра остались родственники, родители
21-летний уроженец Чановского района Новосибирской области Александр Убушаев погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».
— В связи с гибелью при исполнении воинского долга участника специальной военной операции на территории Украины, уроженца Чановского района Александра Евгеньевича Убушаева, выражая скорбь по погибшему и соболезнуя его родным и близким,
В администрации района уточнили корреспонденту НГС, что у Александра остались родственники, родители. Точная дата его гибели неизвестна.
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Прощание с Александром Убушаевым проходит сегодня в районном Доме культуры в рабочем поселке Чаны с 11:00 до 14:00.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Мы ведем список новосибирцев, погибших во время спецоперации на Украине.