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Спецоперация на УкраинеПодробности

День траура в Чановском районе: 21-летний уроженец Новосибирской области погиб на Украине

У Александра остались родственники, родители

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Прощание с Александром проходит сегодня, <nobr class="_">20 апреля</nobr>

Прощание с Александром проходит сегодня, 20 апреля

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21-летний уроженец Чановского района Новосибирской области Александр Убушаев погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

— В связи с гибелью при исполнении воинского долга участника специальной военной операции на территории Украины, уроженца Чановского района Александра Евгеньевича Убушаева, выражая скорбь по погибшему и соболезнуя его родным и близким, 20 апреля объявлено днем траура на территории Чановского района, — говорилось в посте администрации от 19 апреля.

В администрации района уточнили корреспонденту НГС, что у Александра остались родственники, родители. Точная дата его гибели неизвестна.

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Прощание с Александром Убушаевым проходит сегодня в районном Доме культуры в рабочем поселке Чаны с 11:00 до 14:00.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Мы ведем список новосибирцев, погибших во время спецоперации на Украине.

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