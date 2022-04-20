День траура в Чановском районе: 21-летний уроженец Новосибирской области погиб на Украине

21-летний уроженец Чановского района Новосибирской области Александр Убушаев погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».



— В связи с гибелью при исполнении воинского долга участника специальной военной операции на территории Украины, уроженца Чановского района Александра Евгеньевича Убушаева, выражая скорбь по погибшему и соболезнуя его родным и близким, 20 апреля объявлено днем траура на территории Чановского района, — говорилось в посте администрации от 19 апреля .

