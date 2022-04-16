Кто богаче? Новосибирские депутаты Госдумы показали свои доходы — изучаем инфографику

Второй по доходам — первый вице-спикер Госдумы от «Единой России» Александр Жуков. За год он разбогател почти в семь раз, заработав 40,5 млн рублей. Александр Аксененко, избранный от СРПЗП, увеличил доходы почти в два раза — до 8,6 млн рублей.



Виктор Игнатов («Единая Россия») разбогател совсем не намного — его годовой доход увеличился с 5 до 5,8 млн рублей. Его коллега по фракции Дмитрий Савельев заработал всего на 100 тысяч больше, чем в прошлом году — 5,7 млн рублей.

Доходы Александра Терентьев (СРПЗП) сократились более чем в два раза — с 12,8 до 5,6 млн рублей. Олег Иванинский («Единая Россия») заработал на 400 тысяч больше — 3,6 млн рублей, Ренат Сулейманов от КПРФ получил доход в размере 2,5 млн рублей.

Самым бедным депутатом оказался Максим Гулин от партии «Новые люди». За 2021 год он заработал всего 1,9 млн рублей.

Без своей квартиры

Самая большая по площади недвижимость в 2021 году оказалась в собственности у жены Игоря Антропенко — это 789-метровый дом. У нее также есть участок в 20 соток и две квартиры площадью более 100 квадратных метров. Сам богатейший новосибирский депутат лишь пользуется 50-метровой квартирой.