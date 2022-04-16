СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 80.04
eur 87.07
Тема дняНовосибирцам запретили жечь костры
Все новости
Все новости
Инфографика

Кто богаче? Новосибирские депутаты Госдумы показали свои доходы — изучаем инфографику

Объединили информацию о доходах народных избранников в трех картинках

295
Некоторые депутаты не задекларировали никакой недвижимости

Некоторые депутаты не задекларировали никакой недвижимости

Поделиться

Госдума опубликовала декларации депутатов за 2021 год. Представители Новосибирской области в парламенте отчитались о многомиллионных доходах, крупной недвижимости и элитных автомобилях. Члены «Единой России» разбогатели за год в разы, а самым бедным оказался депутат от «Новых людей».

За год в семь раз богаче

Лидером по доходам за 2021 год среди депутатов Госдумы от Новосибирской области стал единоросс Игорь Антропенко, впервые избравшийся в федеральный парламент. За год он заработал 112,4 млн рублей, еще 1,2 млн рублей получила жена депутата. В 2020 году Антропенко, заседавший в омском Заксобрании, показал доход почти в три раза меньше — только 38,2 млн рублей. И почему-то забыл указать в декларации еще 5 тысяч рублей.

Поделиться

Второй по доходам — первый вице-спикер Госдумы от «Единой России» Александр Жуков. За год он разбогател почти в семь раз, заработав 40,5 млн рублей. Александр Аксененко, избранный от СРПЗП, увеличил доходы почти в два раза — до 8,6 млн рублей.

Виктор Игнатов («Единая Россия») разбогател совсем не намного — его годовой доход увеличился с 5 до 5,8 млн рублей. Его коллега по фракции Дмитрий Савельев заработал всего на 100 тысяч больше, чем в прошлом году — 5,7 млн рублей.

Доходы Александра Терентьев (СРПЗП) сократились более чем в два раза — с 12,8 до 5,6 млн рублей. Олег Иванинский («Единая Россия») заработал на 400 тысяч больше — 3,6 млн рублей, Ренат Сулейманов от КПРФ получил доход в размере 2,5 млн рублей.

Самым бедным депутатом оказался Максим Гулин от партии «Новые люди». За 2021 год он заработал всего 1,9 млн рублей.

Без своей квартиры

Самая большая по площади недвижимость в 2021 году оказалась в собственности у жены Игоря Антропенко — это 789-метровый дом. У нее также есть участок в 20 соток и две квартиры площадью более 100 квадратных метров. Сам богатейший новосибирский депутат лишь пользуется 50-метровой квартирой.

Поделиться

Жена Александра Терентьева тоже владеет внушительных размеров домом — 663 квадратных метра — и еще тремя поскромнее. У самого депутата в пользовании есть еще 200-метровый дом. Однопартиец Терентьева Александр Аксененко вместе с женой задекларировал дом площадью в 443 квадратных метра.

Другие новосибирские депутаты не отчитались о близкой по размерам недвижимости. Единоросс Виктор Игнатов, например, не владеет ничем — только пользуется двумя квартирами.

Трем депутатам не на чем ездить

У лидера рейтинга доходов Игоря Антропенко вовсе нет автомобиля, зато у его жены целых два — Audi Quattro R8 и Mercedes-Benz GLE 400. Вице-спикер Александр Жуков ездит на Ambassador Grand, а Александр Терентьев — на Mercedes-Benz S500 4MATIC. Александр Аксененко задекларировал Laind Cruiser 100 и Porsche Cayenne — последний принадлежит жене депутата.

Поделиться

Супруга Олега Иванинского владеет Toyota Highlander, остальные представители Новосибирской области в Госдуме и вовсе без автомобилей.

Что ещё почитать про декларации?

Было 34 миллиона, стало — 5. Публикуем пятерку самых богатых министров НСО (и смотрим, как упали их доходы).

Депутат из Новосибирска задекларировал 87 миллионов квадратов земли — это пятая часть города. Смотрим, какие еще огромные активы нашлись в декларациях народных избранников из горсовета.

По теме (5)

бюджетзарплата
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2