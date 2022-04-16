Кто богаче? Новосибирские депутаты Госдумы показали свои доходы — изучаем инфографику
Объединили информацию о доходах народных избранников в трех картинках
Госдума опубликовала декларации депутатов за 2021 год. Представители Новосибирской области в парламенте отчитались о многомиллионных доходах, крупной недвижимости и элитных автомобилях. Члены «Единой России» разбогатели за год в разы, а самым бедным оказался депутат от «Новых людей».
За год в семь раз богаче
Лидером по доходам за 2021 год среди депутатов Госдумы от Новосибирской области стал единоросс Игорь Антропенко, впервые избравшийся в федеральный парламент. За год он заработал
Второй по доходам — первый вице-спикер Госдумы от «Единой России» Александр Жуков. За год он разбогател почти в семь раз, заработав
Виктор Игнатов («Единая Россия») разбогател совсем не намного — его годовой доход увеличился с 5 до
Доходы Александра Терентьев (СРПЗП) сократились более чем в два раза — с 12,8 до
Самым бедным депутатом оказался Максим Гулин от партии «Новые люди». За 2021 год он заработал всего
Без своей квартиры
Самая большая по площади недвижимость в 2021 году оказалась в собственности у жены Игоря Антропенко — это 789-метровый дом. У нее также есть участок в 20 соток и две квартиры площадью более 100 квадратных метров. Сам богатейший новосибирский депутат лишь пользуется 50-метровой квартирой.
Жена Александра Терентьева тоже владеет внушительных размеров домом — 663 квадратных метра — и еще тремя поскромнее. У самого депутата в пользовании есть еще 200-метровый дом. Однопартиец Терентьева Александр Аксененко вместе с женой задекларировал дом площадью в 443 квадратных метра.
Другие новосибирские депутаты не отчитались о близкой по размерам недвижимости. Единоросс Виктор Игнатов, например, не владеет ничем — только пользуется двумя квартирами.
Трем депутатам не на чем ездить
У лидера рейтинга доходов Игоря Антропенко вовсе нет автомобиля, зато у его жены целых два — Audi Quattro R8 и Mercedes-Benz GLE 400. Вице-спикер Александр Жуков ездит на Ambassador Grand, а Александр Терентьев — на Mercedes-Benz S500 4MATIC. Александр Аксененко задекларировал Laind Cruiser 100 и Porsche Cayenne — последний принадлежит жене депутата.
Супруга Олега Иванинского владеет Toyota Highlander, остальные представители Новосибирской области в Госдуме и вовсе без автомобилей.
Что ещё почитать про декларации?
Было 34 миллиона, стало — 5. Публикуем пятерку самых богатых министров НСО (и смотрим, как упали их доходы).
Депутат из Новосибирска задекларировал 87 миллионов квадратов земли — это пятая часть города. Смотрим, какие еще огромные активы нашлись в декларациях народных избранников из горсовета.