«Был рассчитан на 20 лет». Всё, что известно о затонувшем крейсере «Москва» — в одном видео
Рассказываем подробности трагедии на русском военном корабле
Вечером, 14 апреля, при шторме во время буксировки к порту в Севастополе затонул крейсер «Москва». Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что на нем произошел пожар, а после — взрыв боезапасов. У судна были сильные повреждения, из-за чего корабль потерял остойчивость.
Собрали в одном видео всё, что известно о русском военном корабле и том, как он затонул.
В 2018–2020 годах на крейсере «Москва» проходил капитальный ремонт, некоторые системы корабля были модернизированы. В интервью РБК специалист по ВМФ Илья Крамник рассказал, что «Москва» в ходе ремонта не получила «ряд современных боевых систем», в том числе по ряду данных «современные системы пожаротушения». В 2018 году было принято решение не проводить полную модернизацию «Москвы» по примеру однотипного крейсера «Маршал Устинов», а ограничиться ремонтом с элементами модернизации.
«Эксплуатация этих кораблей была рассчитана на 20 лет, а "Москве" уже более 40, так что я не удивлен», — рассказал нашему корреспонденту один из моряков, служивших на нем.
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На утро после трагедии возле КПП у порта, куда должно было прибыть судно, очевидец заметил множество машин, вероятно, принадлежавших членам экипажа корабля. Мы также показывали, как место стоянки «Москвы» в бухте Севастополя выглядит сейчас.