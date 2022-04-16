«Был рассчитан на 20 лет». Всё, что известно о затонувшем крейсере «Москва» — в одном видео

Вечером, 14 апреля, при шторме во время буксировки к порту в Севастополе затонул крейсер «Москва». Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что на нем произошел пожар, а после — взрыв боезапасов. У судна были сильные повреждения, из-за чего корабль потерял остойчивость.

Собрали в одном видео всё, что известно о русском военном корабле и том, как он затонул.

