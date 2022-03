«В магазинах пропали русские продукты, а детей выгоняют с площадки»: как живется соотечественникам за границей из-за ситуации на Украине

Финляндия

Марк переехал из Кемерова несколько лет назад. Последние две недели он живет в Финляндии, в небольшом городке Коккола, где тренирует футбольную команду. Он рассказал, что не замечал какого-то предвзятого отношения к русским.



— Я с таким не сталкивался, в команде отношение хорошее, все понимают, что я в этом не виноват. Возможно, еще не поняли, что я русский, — рассказал наш собеседник.



Латвия

Родители Елены переехали из Новокузнецка в Латвию перед развалом СССР и остались там. Девушка родилась и выросла в Риге и за это время несколько раз сталкивалась с негативом в свою сторону, только потому что она русская. Однако после начала военной операции на Украине ситуация стала еще больше накаляться. Сама Елена пока не сталкивалась с откровенной агрессией по одной простой причине — она болеет ковидом. Однако ее близкие и знакомые уже ощутили на себе давление.



— Вчера моя знакомая рассказала, что на ее детей в школе стали огрызаться и жестко прессовать, только потому что они русские. Детей гнобят из серии «вали в свою Россию». Кстати, родственница, которая сейчас с маленькой дочкой на Бали, рассказала, что ее ребенка выгнали с детской площадки. Дети сказали: You russian, go away («Ты, русская, уходи». — Прим. ред.).