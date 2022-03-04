«В магазинах пропали русские продукты, а детей выгоняют с площадки»: как живется соотечественникам за границей из-за ситуации на Украине

Из-за военной операции на Украине все страны ЕС запретили России использовать свое воздушное пространство, произошла блокировка активов Центробанка РФ и чуть ли не каждый час добавляются новые санкции. Вместе с этим в соцсетях стали появляться сообщения, что русских, которые живут за границей, стали притеснять — их оскорбляют, не пускают в рестораны, кафе и чуть ли не избивают.



Мы связались с теми, кто когда-то переехал в другие страны.



Германия

Наша первая героиня, Мария, уже несколько лет учится в Мюнхене. Ее близкие подруги — с Украины. Они поддерживают друг друга.