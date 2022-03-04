«В магазинах пропали русские продукты, а детей выгоняют с площадки»: как живется соотечественникам за границей из-за ситуации на Украине

Из-за военной операции на Украине все страны ЕС запретили России использовать свое воздушное пространство, произошла блокировка активов Центробанка РФ и чуть ли не каждый час добавляются новые санкции. Вместе с этим в соцсетях стали появляться сообщения, что русских, которые живут за границей, стали притеснять — их оскорбляют, не пускают в рестораны, кафе и чуть ли не избивают.
Мы связались с теми, кто когда-то переехал в другие страны.
Германия
Наша первая героиня, Мария, уже несколько лет учится в Мюнхене. Ее близкие подруги — с Украины. Они поддерживают друг друга.
— Вчера был митинг, выступало много людей — грузины, украинцы, русские, — рассказывает Мария. — Одна девочка в своей речи сказала, что никогда до этого не участвовала в митингах. Какой-то мужчина крикнул: «Позор», — после этого наступила тишина. Его никто не поддержал. Канцлер Германии открыто говорит, что русофобию сейчас ни в коем случае нельзя допускать.
Еще ситуация была сегодня утром. Один немецкий ресторан написал у себя на сайте, что русские гости там сейчас нежелательны и их там никто не ждет. На этот ресторан обрушился огромный хейт. Его рейтинг в «Гугле» сразу упал, посыпался шквал негативных комментариев от немцев о том, что русофобию допускать нельзя.
В районе у моих друзей появилась надпись в духе «русские, валите». Но у нас есть тут специальный веб-сайт, типа соцсети для соседей. И вот в этой соцсети осудили граффити.
Мария отмечает, что сложнее всего из-за санкций будет студентам из России: в Германии приняли решение, что больше не будут выдавать русским популярную стипендию DAAD. По словам девушки, соотечественникам придется искать работу, чтобы продолжить обучение.
Финляндия
Марк переехал из Кемерова несколько лет назад. Последние две недели он живет в Финляндии, в небольшом городке Коккола, где тренирует футбольную команду. Он рассказал, что не замечал какого-то предвзятого отношения к русским.
— Я с таким не сталкивался, в команде отношение хорошее, все понимают, что я в этом не виноват. Возможно, еще не поняли, что я русский, — рассказал наш собеседник.
Латвия
Родители Елены переехали из Новокузнецка в Латвию перед развалом СССР и остались там. Девушка родилась и выросла в Риге и за это время несколько раз сталкивалась с негативом в свою сторону, только потому что она русская. Однако после начала военной операции на Украине ситуация стала еще больше накаляться. Сама Елена пока не сталкивалась с откровенной агрессией по одной простой причине — она болеет ковидом. Однако ее близкие и знакомые уже ощутили на себе давление.
— Вчера моя знакомая рассказала, что на ее детей в школе стали огрызаться и жестко прессовать, только потому что они русские. Детей гнобят из серии «вали в свою Россию». Кстати, родственница, которая сейчас с маленькой дочкой на Бали, рассказала, что ее ребенка выгнали с детской площадки. Дети сказали: You russian, go away («Ты, русская, уходи». — Прим. ред.).
Я не понимаю, при чем тут дети. Думаю, школьники просто дома слушают разговоры родителей, а потом повторяют. Хотя взрослые должны объяснять, что неважно, откуда ты и на каком языке говоришь, главное — какой ты человек.
Бывшая начальница, она тоже русская, публиковала пост в фейсбуке, что уже столкнулась с травлей. Причем не только со стороны латышей, но и со стороны украинцев.
Еще мне не нравится, что у нас памятники начали обливать красками цвета украинского флага. Сначала памятник Воинам-освободителям, потом еще другой. Это мне совсем непонятно. Как монумент в память о тех, кто воевал за мир во время Второй мировой, связан с текущей ситуацией?
Лена отмечает, что многие европейцы оказались в сложной ситуации, когда не понимаешь, какому источнику информации верить, потому что много фейков. Она также рассказала, что в магазинах пропали товары российского производства, в первую очередь сгущенка, а отделения «Почты России» закрылись.
Австралия
Алена переехала в Австралию два года назад.
— Очевидно, везде есть люди, которые переживают и таким образом [агрессией] выражают свои эмоции и позицию. Но со мной и моими русскими, белорусскими друзьями ничего подобного не случилось, никто ничего не говорил, — рассказала она.
Франция
Не сталкивалась с негативом в свою сторону и Аля, которая уже десять лет живет в Париже.
— Думаю, это очень сильно зависит от среды, и в моем окружении ничего такого нет. Но я больше десяти лет работаю на французские медиа. Ужасно больно оттого, как страшно эта военная операция сказывается и еще скажется на людях в России, которые происходящее не выбирали, — говорит девушка.
Великобритания
Уже несколько лет Диана преподает танцы в частной школе в Манчестере. До ситуации на Украине у нее в классе занималось 50 учеников. Теперь — всего 17.
— Родители забрали детей, потому что считают, что раз я из России, то могу научить их детей быть агрессивными. Одна мама сказала мне: «У вас, у русских, есть только жажда наживы. Больше вам ничего не надо». Те, кто остался у меня заниматься, говорят, что им сложно оценивать ситуацию, не находясь там, поэтому они будут придерживаться нейтральной позиции.
К счастью, открытой агрессии ко мне никто не проявляет. Надеюсь, всё устаканится и такие неприятные отголоски из России не будут больше касаться меня.