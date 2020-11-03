Оскорбление святынь. Почему европейские теракты куда ближе, чем нам кажется, — объясняет Стас Соколов

И значите, что самое страшное? Это количество людей (в том числе живущих в Новосибирске), которые реагируют на происходящее в духе «не надо было провоцировать». Дескать, нужно уважать чувства верующих, и если верующие чего-то требуют, то выполнять без разговоров. А то голову отрежут. А без головы, сами знаете, не жизнь.



Новосибирск с этими оскорбленными чувствами в свое время столкнулся в полный рост. Когда режиссер оперы «Тангейзер» для придания действию большей актуальности добавил в постановку в качестве одного из предметов реквизита афишу с фигурой распятого человека на фоне женского лобка. По логике постановки афиша эта должна была демонстрировать эпатажность основного героя. Но всего нескольких секунд демонстрации этого рисунка на сцене хватило для скандала, который привел в итоге к тому, что спектакль убрали из репертуара.



Тогда тоже много разговоров было про оскорбленные чувства. На площади перед Оперным собрались тысячи недовольных. Практически никто из них спектакля не видел (а многие и в Оперном театре если и были, то в детстве), но все горели негодованием. И тоже звучали слова: давайте уважать этих людей, им неприятно видеть Иисуса на фоне женских трусиков. Как будто бы этот плакат кто-то специально принес в церковь, а не сами «верующие» нашли его на просторах интернета.

