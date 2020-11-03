Оскорбление святынь. Почему европейские теракты куда ближе, чем нам кажется, — объясняет Стас Соколов

В Европе опять творится какой-то кошмар. Дело даже не в количестве погибших (любая авиакатастрофа приносит куда больше жертв), а в самой абсурдности происходящего. Учитель (!) на уроке (!) показал несколько рисунков, которые стали частью современной истории, как к ним ни относись. В результате учителю отрезали голову. А когда президент страны, где это случилось, твердо заявил, что никаких запретов на карикатуры в его стране не будет, целая армия религиозных маньяков пошла резать и стрелять. Причем жертвами стали уже люди, вообще не имеющие никакого отношения к карикатурам и даже к французскому правительству.
И значите, что самое страшное? Это количество людей (в том числе живущих в Новосибирске), которые реагируют на происходящее в духе «не надо было провоцировать». Дескать, нужно уважать чувства верующих, и если верующие чего-то требуют, то выполнять без разговоров. А то голову отрежут. А без головы, сами знаете, не жизнь.
Новосибирск с этими оскорбленными чувствами в свое время столкнулся в полный рост. Когда режиссер оперы «Тангейзер» для придания действию большей актуальности добавил в постановку в качестве одного из предметов реквизита афишу с фигурой распятого человека на фоне женского лобка. По логике постановки афиша эта должна была демонстрировать эпатажность основного героя. Но всего нескольких секунд демонстрации этого рисунка на сцене хватило для скандала, который привел в итоге к тому, что спектакль убрали из репертуара.
Тогда тоже много разговоров было про оскорбленные чувства. На площади перед Оперным собрались тысячи недовольных. Практически никто из них спектакля не видел (а многие и в Оперном театре если и были, то в детстве), но все горели негодованием. И тоже звучали слова: давайте уважать этих людей, им неприятно видеть Иисуса на фоне женских трусиков. Как будто бы этот плакат кто-то специально принес в церковь, а не сами «верующие» нашли его на просторах интернета.
Со злополучной газетой Charlie Hebdo (переводится это, если что, просто как «Еженедельный Шарли») всё еще смешнее. Я не встречал еще ни одного возмущенного карикатурами этого издания, кто это издание хотя бы раз держал в руках. Несмотря на культовый (еще до бойни в редакции) статус, тираж этой газеты составляет около 60 тысяч экземпляров. И экземпляры эти не выкладываются в интернет — нужно пойти в киоск (номер стоит от 3 до 5 евро). Что бы там ни публиковалось, избавить себя от этой «похабщины» легче легкого — не покупать газету.
Общество состоит из разных людей, порой их взгляды и представления о прекрасном могут быть безумно далеки друг от друга. Но единственный способ сохранить общественное спокойствие — это принять право других людей жить так, как они хотят. До тех пор, пока это право не приходит в конфликт с принятыми для всех законами. Всё же просто: рисовать карикатуры можно, резать головы — нет. Можно поставить спектакль со сколь угодно сомнительной афишей, но единственный законный способ протестовать против этого — выйти к театру с пикетом (ну и не покупать билеты). Любые другие варианты — это путь к хаосу.
В отношении к случившемуся во Франции и Австрии сквозит еще какое-то злорадство. Дескать, сами пустили черт знает кого, теперь пусть расплачиваются. Как будто у нас самих не было Будённовска, Норд-Оста, Беслана и еще целого ряда кровавых терактов. Но и в том, и в этом случае самая большая опасность состоит в том, чтобы поддаться этому стадному чувству и записать в потенциальные террористы любого мужика с черной бородой (и женщину в хиджабе заодно).
Я видел в Европе и «арабские кварталы», и рынки, где торгуют исключительно выходцы из Ближнего Востока, разговаривал с этими людьми. В абсолютном большинстве они хотят того же самого, что и любой нормальный человек: заработать денег, заботиться о семье, развлекаться по возможности. Они работают на стройках, собирают утром контейнеры с мусором, держат кебабные (где можно поесть дешевле, чем в Макдоналдсе) и магазинчики, работающие до поздней ночи, когда все супермаркеты давно закрыты. В абсолютном большинстве своем они не планируют никому резать головы. Собственно, немало мигрантов приехали в Европу именно потому, что чувствуют себя там в большей безопасности.
Проблемы, конечно, есть. Эмигранты (даже в третьем поколении уже) часто живут обособленно, в «своих» кварталах, где и говорить-то по-французски или по-немецки не обязательно. Общество относится к ним как к чужакам. Во Франции, например, давно существует даже такое явление, как смена имени на более нейтральное. Потому что к Мухаммеду изначально относятся подозрительно, а вот Марк — Марк это нормально. Это всё, конечно, создает благодатную почву для экстремизма. Который всегда основан на обидах и жажде мести.
На происходящее в Европе не стоит смотреть как на какую-то опасную, но далекую экзотику. Это наше будущее. Просто в Европу поток мигрантов хлынул еще 60 лет назад, а у нас, по сути, этому процессу нет и 20 лет. Но уже сегодня прямо в Новосибирске есть школы, где в ином классе ученики со славянскими фамилиями находятся в меньшинстве. И целые дома, населенные выходцами из Средней Азии. Которые точно так же не растворяются в обществе, становясь его частью, а образуют замкнутые группы. Со своей торговлей, своими юристами, своей финансовой системой. И пройдет время — их мировоззрение, сформированное в этом замкнутом мире, войдет в противоречие с жизнью остального общества.
Поэтому вместо того, чтобы посмеиваться над недотепами французами, стоит задуматься об интеграции не только многочисленных уже мигрантов, но и жителей национальных республик. Чтобы на территории России не было каких-то особенных территорий, где российские законы практически прекращают действовать.
А еще стоит как-то договориться о границах, за которые личное или конфессиональное неприятие не должно выходить в принципе. О некой нейтральной территории, где, конечно, нужно соблюдать приличия (не оскорблять никого конкретно), но куда нельзя было бы прийти со своими специфическими представлениями о мире и начать требовать им соответствовать всех вокруг. Мало ли что и кому придет в голову. В конце концов, чаще всего исламисты сегодня убивают не христиан или атеистов, а тоже мусульман (но иного направления). Уж точно, там никто не рисует карикатур.
Согласны с автором?
Об отношении новосибирских мусульман к вызывающим споры событиям и акциям можно почитать в старом интервью, которое глава мусульман Новосибирска дал НГС еще в 2014 году.
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