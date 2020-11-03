При стрельбе у синагоги в центре Вены погибли семь человек

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба у синагоги в центре города. Об этом сообщило Kronen Zeitung. По информации издания, один из нападавших подорвал себя взрывным устройством.

В городе были слышны выстрелы, в общей сложности около 50. Злоумышленники открыли огонь из пулемета. При стрельбе погибли семь человек. Один из нападавших убит. Полиция Австрии задержала одного человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал OE24.