При стрельбе у синагоги в центре Вены погибли семь человек

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба у синагоги в центре города. Об этом сообщило Kronen Zeitung. По информации издания, один из нападавших подорвал себя взрывным устройством.
В городе были слышны выстрелы, в общей сложности около 50. Злоумышленники открыли огонь из пулемета. При стрельбе погибли семь человек. Один из нападавших убит. Полиция Австрии задержала одного человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал OE24.
Автор: @PorazDan / twitter.com
Параллельно со стрельбой преступники взяли в заложники людей в ресторане в другом районе города.
Автор: Все обо всем / youtube.com
Полиция устанавливает причины происшествия, сообщили в правоохранительных органах Вены. Полицейские просят избегать общественных мест и транспорта.
— В районе центра произошла стрельба, пострадали люди. Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото, — говорится в заявлении полиции.
Автор: BLR etc. / vk.com