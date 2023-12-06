Штормовое предупреждение и аномальный мороз — на новосибирских трассах ждут метель и гололед

В Новосибирской области 6 и 7 декабря ожидается ухудшение погоды, из-за этого автомобилистов просят быть внимательными на трассах. Штормовое предупреждение выпустил «Сибуправтодор». Также об аномальных холодах в регионе предупредило МЧС.
На сайте «Сибуправтодора» говорится о том, что 6 и 7 декабря в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололед и ухудшение видимости.
— В ночь на 7 декабря резкое похолодание. Организации, обслуживающие федеральные трассы, в усиленном режиме ведут противогололедную обработку. При похолодании ниже -25 градусов дежурные экипажи будут осуществлять круглосуточное патрулирование участков для оперативной помощи автомобилистам, — сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».
Водителей просят соблюдать осторожность при выборе дистанции и скоростного режима, особенно на участках, где работает дорожная техника. При низких температурах нужно иметь при себе запасы топлива, теплых вещей и средства связи.
Сообщить о чрезвычайной ситуации на федеральных трассах можно по номерам:
- в Новосибирской области — (383)262–62–72, 8–913–943–12–74;
- в Кемеровской и Томской областях — 8(3842) 75–29–76, 8–961–707–85–69;
- в Омской области — 8(3812) 40–70–16, 8–913–670–12–36.
Также можно звонить на телефон 112.
Читатели НГС сообщили о том, что получили рассылку от МЧС об аномальных морозах.
Сообщается, что, по данным УГМС, в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода, понижение температуры до -35 градусов и ниже, в некоторых районах может похолодать до -40 градусов. Морозы продержатся с 8 по 13 декабря.
О погодной аномалии в Новосибирской области предупредил Гидрометцентр России. Ожидается, что непогода придет и в соседние регионы.