К Новосибирской области приближается мороз в -41 градус — когда будет самая холодная ночь

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании до -41 градуса. Понижение температуры возможно 8 декабря.
Прогноз опубликован на сайте «Западно-Сибирского УГМС». В ночь на 7 декабря в Новосибирской области ожидается похолодание до -20…-25 градусов, местами до -34 градусов. Днем температура составит -19…-24 градуса, местами до -32 градусов.
— Ночью снег, местами сильный, по западу небольшой снег, метели, днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, — сообщают синоптики.
В ночь на 8 декабря прогнозируют усиление мороза до -30…-35 градусов, местами до -41 градуса. Днем по области ожидается -27…-32 градуса, местами до -38 градусов. Преимущественно без осадков, на востоке области местами небольшой снег.
Ранее синоптики составили прогноз погоды на декабрь в Новосибирской области. Количество осадков ожидается в пределах нормы.
Накануне, 5 декабря, Новосибирск засыпало снегом. Посомтрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как преобразился город.