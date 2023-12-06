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К Новосибирской области приближается мороз в -41 градус — когда будет самая холодная ночь

Прогноз опубликовал региональный гидрометцентр

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Сильный мороз ожидается ночью

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Новосибирские синоптики предупредили о похолодании до -41 градуса. Понижение температуры возможно 8 декабря.

Прогноз опубликован на сайте «Западно-Сибирского УГМС». В ночь на 7 декабря в Новосибирской области ожидается похолодание до -20…-25 градусов, местами до -34 градусов. Днем температура составит -19…-24 градуса, местами до -32 градусов.

— Ночью снег, местами сильный, по западу небольшой снег, метели, днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег, — сообщают синоптики.

В ночь на 8 декабря прогнозируют усиление мороза до -30…-35 градусов, местами до -41 градуса. Днем по области ожидается -27…-32 градуса, местами до -38 градусов. Преимущественно без осадков, на востоке области местами небольшой снег.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на декабрь в Новосибирской области. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

Накануне, 5 декабря, Новосибирск засыпало снегом. Посомтрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как преобразился город.

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