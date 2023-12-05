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Новосибирск засыпало снегом. Смотрим, как город справляется с заметенными улицами, — 7 фото

Из-за снегопада появляются сугробы, но стоит быть осторожными, потому что на дорогах лед

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Четыре дня назад в Новосибирске была плюсовая температура, а на дорогах лужи, теперь они превратились в ледяную корку

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Новосибирск засыпало снегом, осадки продолжаются уже несколько часов, на улицах появились дворники и снегоуборочная техника. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют аномально сильные осадки.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как жители справляются с непогодой — публикуем 7 фотографий снежных улиц.

Машины также начинают превращаться в сугробы

Машины также начинают превращаться в сугробы

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Сейчас на улице -10 градусов, синоптики ожидают резкое похолодание в четверг, в конце недели температура может опуститься ниже -30 градусов

Сейчас на улице -10 градусов, синоптики ожидают резкое похолодание в четверг, в конце недели температура может опуститься ниже -30 градусов

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Синоптики прогнозируют погодную аномалию в регионе, область и город буквально засыпет снегом. На улицах города дворники уже собирают сугробы

Синоптики прогнозируют погодную аномалию в регионе, область и город буквально засыпет снегом. На улицах города дворники уже собирают сугробы

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Снегоуборочную технику также вывели на дороги города

Снегоуборочную технику также вывели на дороги города

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Пока на дорогах нет снежной колеи, но совсем скоро на проездах во дворах она может появиться

Пока на дорогах нет снежной колеи, но совсем скоро на проездах во дворах она может появиться

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Гулять под снегом намного атмосфернее, главное одеться потеплее

Гулять под снегом намного атмосфернее, главное одеться потеплее

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Ранее НГС посмотрел, какая погода будет в городе зимой, специалисты прогнозируют возможное похолодание в декабре до -41 градуса. При этом первый день декабря новосибирцы встретили с плюсовой температурой и лужами на дорогах.

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