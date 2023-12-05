Новосибирск засыпало снегом. Смотрим, как город справляется с заметенными улицами, — 7 фото

Новосибирск засыпало снегом, осадки продолжаются уже несколько часов, на улицах появились дворники и снегоуборочная техника. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют аномально сильные осадки.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как жители справляются с непогодой — публикуем 7 фотографий снежных улиц.
Ранее НГС посмотрел, какая погода будет в городе зимой, специалисты прогнозируют возможное похолодание в декабре до -41 градуса. При этом первый день декабря новосибирцы встретили с плюсовой температурой и лужами на дорогах.