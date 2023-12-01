Первый день зимы с лужами и плюсовой температурой – как выглядят улицы Новосибирска

Судя по календарю сегодня официально наступила зима, однако она в Новосибирск она прийти забыла. Вместо 30-градусных морозов температура воздуха за окном держится в районе 0 градусов, а вместо сугробов на дорогах лужи слякоть. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как выглядит первый день зимы по новосибирски.
Четыре года назад, 1 декабря 2019 года, в Театральном сквере появились первые ледяные плиты, из которых чуть позже перед Оперным театром был сооружен каток. Сейчас начать такое строительство было бы затруднительно — зима в Новосибирске началась только по календарю.