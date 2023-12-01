Первый день зимы с лужами и плюсовой температурой – как выглядят улицы Новосибирска

Четыре года назад, 1 декабря 2019 года, в Театральном сквере появились первые ледяные плиты, из которых чуть позже перед Оперным театром был сооружен каток. Сейчас начать такое строительство было бы затруднительно — зима в Новосибирске началась только по календарю.

