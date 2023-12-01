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Первый день зимы с лужами и плюсовой температурой – как выглядят улицы Новосибирска

Из-за плюсовой температуры снег активно тает

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Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, во второй половине дня 1 декабря ожидается мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 0…+2 градуса.

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Судя по календарю сегодня официально наступила зима, однако она в Новосибирск она прийти забыла. Вместо 30-градусных морозов температура воздуха за окном держится в районе 0 градусов, а вместо сугробов на дорогах лужи слякоть. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как выглядит первый день зимы по новосибирски.

Кругом вместо снега на улицах города лужи и слякоть

Кругом вместо снега на улицах города лужи и слякоть

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Хотя снега практически нет, на улицах города работает спецтехника

Хотя снега практически нет, на улицах города работает спецтехника

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Из-за отсутствия снега новогодние украшения сильно контрастируют с серыми улицами

Из-за отсутствия снега новогодние украшения сильно контрастируют с серыми улицами

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Несмотря на теплую погоду новосибирцы одеты в зимние куртки и шапки

Несмотря на теплую погоду новосибирцы одеты в зимние куртки и шапки

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Синоптики сообщили, что к Новосибирску и области <a href="https://ngs.ru/text/winter/2023/12/01/72972248/" class="_" target="_blank">приближается похолодание</a>

Синоптики сообщили, что к Новосибирску и области приближается похолодание

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Четыре года назад, 1 декабря 2019 года, в Театральном сквере появились первые ледяные плиты, из которых чуть позже перед Оперным театром был сооружен каток. Сейчас начать такое строительство было бы затруднительно — зима в Новосибирске началась только по календарю.

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