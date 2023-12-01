Четыре года назад в Новосибирске строили знаменитый каток в форме ракеты — смотрим леденящие фото

Четыре года назад 1 декабря 2019 года в Театральном сквере появились первые ледяные плиты, из которых чуть позже перед Оперным театром был сооружен каток, который позже прославидся своей неоднозначной формой. Сейчас начать такое строительство было бы затруднительно — зима в Новосибирске началась только по календарю
Фотографии ледяных плит были сделаны 1 декабря 2019 года. Работы продолжались двадцать дней и 20 декабря новогодний городок в Театральном сквере был торжественно открыт.
Настоящая слава к нему, впрочем, пришла только после того, как фотограф Слава Степанов выложил снимки новогоднего ледового городка перед Оперным театром сделанные с квадрокоптера. Вертикальное фото сверху, где форма катка была видна наиболее отчетливо моментально разошлось по социальным сетям породив массу шуток.
Городские власти сначала, вроде бы даже попробовали поддержать игривый настрой, но потом заявили, что форма катка должна была напоминать ракету.
Сегодня начать строительство катка (любой формы) было бы затруднительно. Температура воздуха ни разу пока не опускалась ниже -10 градусов по Цельсию, а в последние дни и вовсе колеблется в районе нуля. Ближайшее похолодание можно ждать не раньше, чем через неделю.