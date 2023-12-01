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Срочно4 года назад строили неоднозначный каток
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Четыре года назад в Новосибирске строили знаменитый каток в форме ракеты — смотрим леденящие фото

Сейчас в городе не получится даже слепить снежную бабу

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Ледяные плиты в Театральном сквере в 2019 году

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Четыре года назад 1 декабря 2019 года в Театральном сквере появились первые ледяные плиты, из которых чуть позже перед Оперным театром был сооружен каток, который позже прославидся своей неоднозначной формой. Сейчас начать такое строительство было бы затруднительно — зима в Новосибирске началась только по календарю

Авторы проекта катка планировали изобразить ракету

Авторы проекта катка планировали изобразить ракету

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Фотографии ледяных плит были сделаны 1 декабря 2019 года. Работы продолжались двадцать дней и 20 декабря новогодний городок в Театральном сквере был торжественно открыт.

Настоящая слава к нему, впрочем, пришла только после того, как фотограф Слава Степанов выложил снимки новогоднего ледового городка перед Оперным театром сделанные с квадрокоптера. Вертикальное фото сверху, где форма катка была видна наиболее отчетливо моментально разошлось по социальным сетям породив массу шуток.

1 декабря 2019 года в Новосибирске были доступны уже ледяные плиты

1 декабря 2019 года в Новосибирске были доступны уже ледяные плиты

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Городские власти сначала, вроде бы даже попробовали поддержать игривый настрой, но потом заявили, что форма катка должна была напоминать ракету.

Неоднозначный каток снимали многие фотографы, в том числе и фотограф НГС

Неоднозначный каток снимали многие фотографы, в том числе и фотограф НГС

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Сегодня начать строительство катка (любой формы) было бы затруднительно. Температура воздуха ни разу пока не опускалась ниже -10 градусов по Цельсию, а в последние дни и вовсе колеблется в районе нуля. Ближайшее похолодание можно ждать не раньше, чем через неделю.

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