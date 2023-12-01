Четыре года назад в Новосибирске строили знаменитый каток в форме ракеты — смотрим леденящие фото

Сегодня начать строительство катка (любой формы) было бы затруднительно. Температура воздуха ни разу пока не опускалась ниже -10 градусов по Цельсию, а в последние дни и вовсе колеблется в районе нуля. Ближайшее похолодание можно ждать не раньше, чем через неделю.

