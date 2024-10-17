На Димитровском мосту открыли движение по всем полосам — этого ждали полгода

Мост все еще в ямах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске открыли все шесть полос движения на Димитровском мосту. Об этом сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Ремонт на крайней левой полосе в сторону правого берега сделали за один день. Также 17 октября открыли движение по средней полосе, которую ремонтировали с апреля этого года. По информации 2ГИС, сегодня днем пробок на дороге нет.

Пробок на дороге нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Весной 2025 года подрядчик снимет тот слой асфальта, который уложили накануне, и возобновит ремонт.

На мосту глубокая колея Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









