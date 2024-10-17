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Дороги и транспорт Ремонт Димитровского моста На Димитровском мосту открыли движение по всем полосам — этого ждали полгода

На Димитровском мосту открыли движение по всем полосам — этого ждали полгода

В Новосибирске возобновили движение по всем полосам Димитровского моста

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Мост все еще в ямах

В Новосибирске открыли все шесть полос движения на Димитровском мосту. Об этом сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Ремонт на крайней левой полосе в сторону правого берега сделали за один день. Также 17 октября открыли движение по средней полосе, которую ремонтировали с апреля этого года. По информации 2ГИС, сегодня днем пробок на дороге нет.

Пробок на дороге нет

Весной 2025 года подрядчик снимет тот слой асфальта, который уложили накануне, и возобновит ремонт.

На мосту глубокая колея

Вчера из-за ремонта сразу двух полос на мосту в городе произошел транспортный колапс. О том, как Новосибирск его переживал, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.

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Новосибирск Димитровский мост Ремонт Фото
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