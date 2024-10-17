На Димитровском мосту открыли движение по всем полосам — этого ждали полгода

В Новосибирске открыли все шесть полос движения на Димитровском мосту. Об этом сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Ремонт на крайней левой полосе в сторону правого берега сделали за один день. Также 17 октября открыли движение по средней полосе, которую ремонтировали с апреля этого года. По информации 2ГИС, сегодня днем пробок на дороге нет.
Весной 2025 года подрядчик снимет тот слой асфальта, который уложили накануне, и возобновит ремонт.
Вчера из-за ремонта сразу двух полос на мосту в городе произошел транспортный колапс. О том, как Новосибирск его переживал, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.