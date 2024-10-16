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Дороги и транспорт Ремонт Димитровского моста На Димитровском мосту убирают бетонные блоки — на этом месте был транспортный коллапс

На Димитровском мосту убирают бетонные блоки — на этом месте был транспортный коллапс

Укладку асфальта тоже завершают

1 297
12 комментариев

Сделанный асфальт будет временным

Утром 16 октября на Димитровском мосту перекрыли еще одну полосу для ремонта. Это вызвало транспортный коллапс на дорогах левобережья. Однако к вечеру работы начали завершать.

Как рассказали читатели НГС, около 21:00 с моста уже убирали бетонные блоки. Укладывать асфальт на нем тоже закончили.

По данным карт 2ГИС, на момент публикации движение по Димитровскому мосту в сторону левого берега всё еще затруднено.

Работы на мосту должны завершить на этой неделе

Укладывать асфальт в две полосы решили из-за погоды, так как на выходных ожидается похолодание. Об этом рассказал директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов. По его словам, асфальт пока укладывают на некачественный бетон, чтобы быстрее открыть движение по всем полосам. В следующем году асфальт вместе с бетоном планируют снять и закатать заново.

Ранее НГС вел онлайн-трансляцию с утренних пробок.

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Димитровский мост Ремонт Димитровского моста Пробки Новосибирск Ремонт дорог
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Комментарии
12
stas81
11 минут
В следующем году асфальт уберут вместе с некачественным бетоном… то есть все это лето мы зря стояли в пробках, это все равно весной опять сломают и перекроют снова на целое лето… зашибись работает управленец!!!
Вoван щербатый
35 минут
То есть без участия 0глы можно уложить асфальт за два дня.
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