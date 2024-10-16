На Димитровском мосту убирают бетонные блоки — на этом месте был транспортный коллапс

Сделанный асфальт будет временным Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 16 октября на Димитровском мосту перекрыли еще одну полосу для ремонта. Это вызвало транспортный коллапс на дорогах левобережья. Однако к вечеру работы начали завершать.

Как рассказали читатели НГС, около 21:00 с моста уже убирали бетонные блоки. Укладывать асфальт на нем тоже закончили.

По данным карт 2ГИС, на момент публикации движение по Димитровскому мосту в сторону левого берега всё еще затруднено.

Работы на мосту должны завершить на этой неделе Источник: 2ГИС











Укладывать асфальт в две полосы решили из-за погоды, так как на выходных ожидается похолодание. Об этом рассказал директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов. По его словам, асфальт пока укладывают на некачественный бетон, чтобы быстрее открыть движение по всем полосам. В следующем году асфальт вместе с бетоном планируют снять и закатать заново.