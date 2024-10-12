«В салоне нет ни одной печки»: пассажирка новосибирского троллейбуса замерзла во время поездки

Жительница Новосибирска замерзла в троллейбусе № 13. По ее словам, там не установили тепловое оборудование. Инцидент произошел в транспорте с бортовым номером 3305.
— В салоне нет ни одной печки. На улице утром уже -2. В салоне очень сильно холодно, — рассказала читательница НГС, которая проехалась в общественном транспорте утром 11 октября.
Сибирячка утверждает, что обратилась с жалобой в Горэлектротранспорт, но срок ответа там 30 дней. Также женщина пожаловалась в общественную приемную мэрии Новосибирска.
В прошлом году в Горэлектротранспорте НГС рассказали, что в троллейбусах начинают включать отопление, когда на улице несколько дней держится ноль градусов и ниже.
Регламент подачи отопления объяснили опытом предыдущих лет: если включить отопление в плюсовую температуру, людям становится жарко.
— Пассажиры начинают жаловаться, так как жарко становится, и они мокрые выходят из троллейбусов, так как в теплой одежде, — сообщили в 2023 году чиновники.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, на этом троллейбусе установят отопительное оборудование в четверг, 17 октября.
На этой неделе в Новосибирске на маршрут № 13 вышел новый трамвай. Корреспонденты НГС покатались на нем и узнали мнение пассажиров.