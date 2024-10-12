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Дороги и транспорт «В салоне нет ни одной печки»: пассажирка новосибирского троллейбуса замерзла во время поездки

«В салоне нет ни одной печки»: пассажирка новосибирского троллейбуса замерзла во время поездки

Сибирячка пожаловалась в мэрию Новосибирска и в редакцию НГС

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17 комментариев

Троллейбус № 13 ходит от «Учительской» до метро «Речной вокзал»

Жительница Новосибирска замерзла в троллейбусе № 13. По ее словам, там не установили тепловое оборудование. Инцидент произошел в транспорте с бортовым номером 3305.

— В салоне нет ни одной печки. На улице утром уже -2. В салоне очень сильно холодно, — рассказала читательница НГС, которая проехалась в общественном транспорте утром 11 октября.

Сибирячка утверждает, что обратилась с жалобой в Горэлектротранспорт, но срок ответа там 30 дней. Также женщина пожаловалась в общественную приемную мэрии Новосибирска.

В прошлом году в Горэлектротранспорте НГС рассказали, что в троллейбусах начинают включать отопление, когда на улице несколько дней держится ноль градусов и ниже.

Регламент подачи отопления объяснили опытом предыдущих лет: если включить отопление в плюсовую температуру, людям становится жарко.

— Пассажиры начинают жаловаться, так как жарко становится, и они мокрые выходят из троллейбусов, так как в теплой одежде, — сообщили в 2023 году чиновники.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, на этом троллейбусе установят отопительное оборудование в четверг, 17 октября.

На этой неделе в Новосибирске на маршрут № 13 вышел новый трамвай. Корреспонденты НГС покатались на нем и узнали мнение пассажиров.

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Комментарии
18
Почётный гражданин Левосибирска
23 минуты
В ОТ вообще не должно быть печек и температура должна быть вровень с уличной - чтобы организм не испытывал стресс от перепада температур. Мерзнут не от холода, а от одежды не по погоде.
СкайR34
14 минут
Интересно, а выйдя потом из троллейбуса на более холодную улицу, она кому будет жаловаться, что на улице холодно? Путину?
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