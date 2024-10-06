«Почему здесь всегда пробки»: под Новосибирском собрался 7-километровый затор — где затруднено движение

Некоторые улицы Новосибирска окрасились в красный цвет на картах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 6 октября под Новосибирском собралась пробка в 7,21 километра. Затор образовался на Северном обходе, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Затор собрался на Северном обходе Источник: «Яндекс.Карта»











По его данным, движение затруднено в направлении правого берега Новосибирска. Информация об этом также появилась на сайте 2ГИС — пользователи сервиса оставили несколько комментариев на карте.

— Почему здесь всегда пробки. Ровная дорога, — пишет пользователь сервиса под ником «Аnton Miklin».

Пользователи 2ГИС сообщают о нескольких ДТП Источник: 2ГИС











Кроме Северного обхода, движение затруднено в Новосибирске по 1-му Мочищенскому шоссе, в районе Новосибирского зоопарка по улице Плановая, Большевистской, Бердскому шоссе, Выборной и других. Затор образовался на улице Первомайская — пользователи 2ГИС сообщают о ДТП.

На левом берегу Новосибирска пробки собрались на Советском шоссе, улицах Ватутина, Станционной, Ордынском шоссе.