«Почему здесь всегда пробки»: под Новосибирском собрался 7-километровый затор — где затруднено движение

Вечером 6 октября под Новосибирском собралась пробка в 7,21 километра. Затор образовался на Северном обходе, сообщает сервис «Яндекс.Карты».
По его данным, движение затруднено в направлении правого берега Новосибирска. Информация об этом также появилась на сайте 2ГИС — пользователи сервиса оставили несколько комментариев на карте.
— Почему здесь всегда пробки. Ровная дорога, — пишет пользователь сервиса под ником «Аnton Miklin».
Кроме Северного обхода, движение затруднено в Новосибирске по 1-му Мочищенскому шоссе, в районе Новосибирского зоопарка по улице Плановая, Большевистской, Бердскому шоссе, Выборной и других. Затор образовался на улице Первомайская — пользователи 2ГИС сообщают о ДТП.
На левом берегу Новосибирска пробки собрались на Советском шоссе, улицах Ватутина, Станционной, Ордынском шоссе.
Накануне в Новосибирске на Октябрьском мосту собрался крупный затор. Там произошло ДТП.