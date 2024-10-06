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Дороги и транспорт «Почему здесь всегда пробки»: под Новосибирском собрался 7-километровый затор — где затруднено движение

«Почему здесь всегда пробки»: под Новосибирском собрался 7-километровый затор — где затруднено движение

В красный окрасились дороги на правом и левом берегах Новосибирска

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2 комментария

Некоторые улицы Новосибирска окрасились в красный цвет на картах

Вечером 6 октября под Новосибирском собралась пробка в 7,21 километра. Затор образовался на Северном обходе, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Затор собрался на Северном обходе

По его данным, движение затруднено в направлении правого берега Новосибирска. Информация об этом также появилась на сайте 2ГИС — пользователи сервиса оставили несколько комментариев на карте.

— Почему здесь всегда пробки. Ровная дорога, — пишет пользователь сервиса под ником «Аnton Miklin».

Пользователи 2ГИС сообщают о нескольких ДТП

Кроме Северного обхода, движение затруднено в Новосибирске по 1-му Мочищенскому шоссе, в районе Новосибирского зоопарка по улице Плановая, Большевистской, Бердскому шоссе, Выборной и других. Затор образовался на улице Первомайская — пользователи 2ГИС сообщают о ДТП.

На левом берегу Новосибирска пробки собрались на Советском шоссе, улицах Ватутина, Станционной, Ордынском шоссе.

Накануне в Новосибирске на Октябрьском мосту собрался крупный затор. Там произошло ДТП.

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Комментарии
5
Директор Завода (Ржака)
1 минута
В зоопарке акция, нахаляву пускают пенсионеров. Вот и идёт люд туда. Плюс дачники, везут собак, остатки пива, шашлыка, грязную одежду и кабачки.
Гость
4 минуты
Дачники едут домой после шашлыков и бани, везут с собой банки с огурцами, тыквы, кабачки и настойки из облепихи и ранеток. Вот и пробка. Дач там очень много потому что, дорога узкая.
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