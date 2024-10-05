«Кто какие анекдоты знает?»: двухкилометровая пробка собралась на Октябрьском мосту из-за ДТП

Движение по Октябрьскому мосту сейчас сильно затруднено Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Затор протяжённостью больше двух километров образовался на Октябрьском мосту днём 5 октября, свидетельствуют данные сервиса 2GIS. Водители сообщают сразу о нескольких авариях в сторону правого берега.

Пробка образовалась в обе стороны моста. По направлению правого берега движение затруднено на всей дороге.

Водители общаются, стоя в пробке Источник: 2GIS











— Кто какие анекдоты знает? — пишет один из водителей в комментариях на 2GIS.

— Приехали как-то русский, немец и еврей в Новосибирск, да и встали в пробку на неделю, — отвечает другой пользователь.

Ситуацию на дорогах Новосибирска сервис оценивает в четыре балла. Пробка также собралась на Большевистской — там также произошло ДТП.