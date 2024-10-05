НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 757мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Эвакуация в ДКЖ

Лучшие учителя Новосибирска
Лайфхаки для уютного дома
Сверхдоходы у курьеров
Родители о школьных чатах
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Дороги и транспорт «Кто какие анекдоты знает?»: двухкилометровая пробка собралась на Октябрьском мосту из-за ДТП

«Кто какие анекдоты знает?»: двухкилометровая пробка собралась на Октябрьском мосту из-за ДТП

Водители сообщают сразу о нескольких ДТП на участке Октябрьского моста

1 724
13 комментариев

Движение по Октябрьскому мосту сейчас сильно затруднено

Затор протяжённостью больше двух километров образовался на Октябрьском мосту днём 5 октября, свидетельствуют данные сервиса 2GIS. Водители сообщают сразу о нескольких авариях в сторону правого берега.

Пробка образовалась в обе стороны моста. По направлению правого берега движение затруднено на всей дороге.

Водители общаются, стоя в пробке

— Кто какие анекдоты знает? — пишет один из водителей в комментариях на 2GIS.

— Приехали как-то русский, немец и еврей в Новосибирск, да и встали в пробку на неделю, — отвечает другой пользователь.

Ситуацию на дорогах Новосибирска сервис оценивает в четыре балла. Пробка также собралась на Большевистской — там также произошло ДТП.

Напомним, 3 октября водитель Toyota погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
1 час
Любят они это дело, стоять в пробках. У многих это единственный способ отдохнуть от жены от детей;)
Я-иная
1 час
Неучи только в пробках стоят.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Новый профиль ,42

Марина,48

johngalt,41

Pаvel,36

Alex,48

Прекрасная,47

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление