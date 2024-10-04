Справились за ночь: мэрия отчиталась о ремонте Октябрьского моста — водителям приходилось «играть в шахматы»

Мост начали ремонтировать еще весной 2022 года Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска сообщили, что на Октябрьском мосту залатали ямы, которые мешали автомобилистам. До этого местный житель обратился в НГС с жалобами на плохое состояние асфальта. По словам мужчины, на дороге образовались глубокие ямы, которые приходилось объезжать, создавая аварийные ситуации на дороге.

— Мало того, что мост ремонтируют с двух сторон, так еще и ямы. В шахматы приходится играть. Левая полоса движения в направлении левого берега вся в ямах, — рассказывал новосибирец в конце сентября.

В мэрии заявили, что проблему решили за одну ночь.

— По выявленным повреждениям покрытия проезжей части подрядчику выдали предписание устранить дефекты. Подрядчик сделал это в ночь с 28 на 29 сентября. Работы по ремонту моста планируется завершить 9 декабря, — отметили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В городской администрации пояснили, что мост начали ремонтировать в мае 2022 года. Этим занималась подрядная организация «СпецТрансСтрой». Для того чтобы ремонт продвигался быстрее, привлекли дополнительные подрядные организации — ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Они с 7 марта 2024 года вышли на ремонт моста по направлению движения с левого на правый берег. Эти подрядчики занимались усилением тротуарной части, а также меняли ограждения безопасности.

26 августа мэрия расторгла контракт с подрядной организацией ООО «СпецТрансСтрой». Весь объем невыполненной работы сейчас передают ООО «ДК Клевер».

Вместе с тем подрядная организация ООО «СК Дороги Сибири» обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспорта на участке, где идет ремонт, поддерживает участок в транспортно-эксплуатационном состоянии, следит за состоянием покрытия.