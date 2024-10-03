Строители показали четвертый мост с высоты — видео, как его проверяли на прочность

Расчетная интенсивность движения по мосту — 4980 транспортных средств в час Источник: Группа «ВИС»/rutube











В Новосибирске показали новое видео с четвертым мостом через реку Обь. Кадры опубликовали в группе «ВИС» — строители представили «испытания на прочность» переправы.

Как сообщили в пресс-службе «ВИС», проверку провели с помощью 12 самосвалов, которые загрузили песком, — общий вес одномоментной нагрузки на разные участки моста составил 420 тонн.

— Сопоставимый вес имеет, например, Международная космическая станция, — заявили в «ВИС».

Испытания прошли под контролем сотрудников ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения». В опубликованном видеоотчете можно заметить большегрузы, которые движутся по мосту.

Строители опубликовали видеоотчет Источник: Группа «ВИС»/rutube

Как сообщили в группе «ВИС», расчетные нагрузки для инженерных сооружений и дорог в России определяются в соответствии ГОСТами и проектной документацией.

— Мост запроектирован согласно всем существующим нормам и с учётом перспективного развития трафика, — сказано в сообщении. — Расчётная интенсивность движения — 4980 транспортных средств в час.