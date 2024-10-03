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Строители показали четвертый мост с высоты

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Дороги и транспорт Строители показали четвертый мост с высоты — видео, как его проверяли на прочность

Строители показали четвертый мост с высоты — видео, как его проверяли на прочность

Испытания провели с помощь самосвалов

2 722
59 комментариев

Расчетная интенсивность движения по мосту — 4980 транспортных средств в час

В Новосибирске показали новое видео с четвертым мостом через реку Обь. Кадры опубликовали в группе «ВИС» — строители представили «испытания на прочность» переправы.

Как сообщили в пресс-службе «ВИС», проверку провели с помощью 12 самосвалов, которые загрузили песком, — общий вес одномоментной нагрузки на разные участки моста составил 420 тонн.

— Сопоставимый вес имеет, например, Международная космическая станция, — заявили в «ВИС».

Испытания прошли под контролем сотрудников ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения». В опубликованном видеоотчете можно заметить большегрузы, которые движутся по мосту.

Строители опубликовали видеоотчет

Как сообщили в группе «ВИС», расчетные нагрузки для инженерных сооружений и дорог в России определяются в соответствии ГОСТами и проектной документацией.

— Мост запроектирован согласно всем существующим нормам и с учётом перспективного развития трафика, — сказано в сообщении. — Расчётная интенсивность движения — 4980 транспортных средств в час.

Четвертый мост в Новосибирске планировалось достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. Весной стало известно, что срок окончания работ перенесли на конец 2025 года.

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Комментарии
60
За державу обидно!
56 минут
Всего то 12 самосвалов... Так ни о чём,как слону дробина. А давайте проверим ,как новый мост держит нагрузку по примеру Димитровского моста-поставим в два ряда железобетонные блоки около тысячи и завернём с Димитровского моста все большегрузы и 30-ти тонные самосвалы с песком с Криводановского карьера и запустить движение по всем полосам и как мост заполнится остановить потоки в обе стороны. Вот этот будет проверка,а не цирк с 12-ю самосвалами. А Диимитрвский мост,построенный советскими строителями всё держит и пока сам держится!
Roman0891
1 час
И что это за проверка? Вот димитровский мост проверяли - это да!
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