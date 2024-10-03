Строители показали четвертый мост с высоты — видео, как его проверяли на прочность

В Новосибирске показали новое видео с четвертым мостом через реку Обь. Кадры опубликовали в группе «ВИС» — строители представили «испытания на прочность» переправы.
Как сообщили в пресс-службе «ВИС», проверку провели с помощью 12 самосвалов, которые загрузили песком, — общий вес одномоментной нагрузки на разные участки моста составил 420 тонн.
— Сопоставимый вес имеет, например, Международная космическая станция, — заявили в «ВИС».
Испытания прошли под контролем сотрудников ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения». В опубликованном видеоотчете можно заметить большегрузы, которые движутся по мосту.
Как сообщили в группе «ВИС», расчетные нагрузки для инженерных сооружений и дорог в России определяются в соответствии ГОСТами и проектной документацией.
— Мост запроектирован согласно всем существующим нормам и с учётом перспективного развития трафика, — сказано в сообщении. — Расчётная интенсивность движения — 4980 транспортных средств в час.
Четвертый мост в Новосибирске планировалось достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. Весной стало известно, что срок окончания работ перенесли на конец 2025 года.