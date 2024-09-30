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Дороги и транспорт Стройка четвертого моста 12 груженых КАМАЗов прокатились по четвертому мосту в Новосибирске — видео поездки

12 груженых КАМАЗов прокатились по четвертому мосту в Новосибирске — видео поездки

Так строители проверили мост на прочность

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51 комментарий

Спецтранспорт расставляли на специальных точках, чтобы проверить прочность моста во время загрузки

По четвертому мосту в Новосибирске проехали 12 груженых КАМАЗов, после машины постояли в разных местах объекта. Так строители проверили дорогу на прочность.

Как сообщили в пресс-службе группы «ВИС», 27 сентября завершили трехдневные испытания моста через Обь. Несущую способность вант и устойчивость пролетных строений проверили с помощью колонны из 12 груженых песком самосвалов весом от 35 до 38 тонн.

Общую готовность моста оценивают в 96%

Сначала машины разместили по специальным точкам, всего отработали 24 варианта загрузки моста. Специалисты ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» при помощи датчиков проверили конструкции, прогиб пролетов, напряжения в элементах моста и наклон пилона.

После те же автомобили проехали по мосту с берега на берег несколько раз. Отработали и проезды через препятствия — КАМАЗы без торможения гнали по разложенным доскам для замеров реакции пролетов на удары колес.

— Результаты испытаний показали, что мостовой переход отвечает всем техническим требованиям и готов к пропуску, в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн, — сообщили в пресс-службе «ВИС».

Строители оценивают готовность моста на 96%. Ранее группа «ВИС» планировала запустить в этом году запустить по нему рабочее движение. Машины собирались пустить по тем съездам, которые уже готовы, но оказалось, что ничего не выйдет. Компания связывает подобное с тем, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена.

Группа заявила, что 2,8 миллиарда рублей из средств, которые Правительство РФ выделило в качестве компенсации за увеличение капитальных затрат, остаются недоступными для финансирования оставшихся работ. Также «ВИС» не может получить остаток средств капитального гранта в размере 1,2 миллиарда рублей. Сейчас на объекте работают 290 человек.

Изначально четвертый мост должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В мае стало известно, что срок окончания работ перенесли на 6 декабря 2025 года, постановление подписал губернатор Андрей Травников.

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Комментарии
53
Аарон Вассертрум
33 минуты
Китайским камазистам пгемию надыть дать за смелость!
Ханна Намити
12 минут
цирк! для кого такая показуха?
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