12 груженых КАМАЗов прокатились по четвертому мосту в Новосибирске — видео поездки

Спецтранспорт расставляли на специальных точках, чтобы проверить прочность моста во время загрузки Источник: пресс-служба группы «ВИС»











По четвертому мосту в Новосибирске проехали 12 груженых КАМАЗов, после машины постояли в разных местах объекта. Так строители проверили дорогу на прочность.

Как сообщили в пресс-службе группы «ВИС», 27 сентября завершили трехдневные испытания моста через Обь. Несущую способность вант и устойчивость пролетных строений проверили с помощью колонны из 12 груженых песком самосвалов весом от 35 до 38 тонн.

Общую готовность моста оценивают в 96% Источник: пресс-служба группы «ВИС»











Сначала машины разместили по специальным точкам, всего отработали 24 варианта загрузки моста. Специалисты ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» при помощи датчиков проверили конструкции, прогиб пролетов, напряжения в элементах моста и наклон пилона.

После те же автомобили проехали по мосту с берега на берег несколько раз. Отработали и проезды через препятствия — КАМАЗы без торможения гнали по разложенным доскам для замеров реакции пролетов на удары колес.

— Результаты испытаний показали, что мостовой переход отвечает всем техническим требованиям и готов к пропуску, в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн, — сообщили в пресс-службе «ВИС».

Источник: пресс-служба группы «ВИС»

Строители оценивают готовность моста на 96%. Ранее группа «ВИС» планировала запустить в этом году запустить по нему рабочее движение. Машины собирались пустить по тем съездам, которые уже готовы, но оказалось, что ничего не выйдет. Компания связывает подобное с тем, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена.

Группа заявила, что 2,8 миллиарда рублей из средств, которые Правительство РФ выделило в качестве компенсации за увеличение капитальных затрат, остаются недоступными для финансирования оставшихся работ. Также «ВИС» не может получить остаток средств капитального гранта в размере 1,2 миллиарда рублей. Сейчас на объекте работают 290 человек.