Новосибирские власти решили потратить 50 миллионов на исследование транспортной системы

В Новосибирской области ищут подрядчика, который сможет выполнить научно-исследовательскую работу по развитию транспортной системы в регионе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Начальная цена контракта — 50,2 миллиона рублей.
Потенциальному подрядчику предстоит провести транспортные и транспортно-социологические обследования и разработать математическую модель транспортной системы.
Среди других задач: разработка предложений в комплексный план железнодорожного транспортного обслуживания, а также создание проекта региональных стандартов транспортного обслуживания на 5 лет.
Закупка была размещена на портале 25 сентября. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 11 октября. Определить подрядчика планируется 16 октября.
НГС отправил запрос в областной Минтранс с просьбой более подробно рассказать о планах по развитию транспортной системы.
Ранее новосибирский Минтранс объяснил НГС, как расширится парк общественного транспорта.