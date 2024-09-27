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Дороги и транспорт Новосибирские власти решили потратить 50 миллионов на исследование транспортной системы

Новосибирские власти решили потратить 50 миллионов на исследование транспортной системы

Выбрать подрядчика планируют 16 октября

353
5 комментариев

Власти намерены улучшить ситуацию с транспортом при помощи математической модели

В Новосибирской области ищут подрядчика, который сможет выполнить научно-исследовательскую работу по развитию транспортной системы в регионе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Начальная цена контракта — 50,2 миллиона рублей.

Потенциальному подрядчику предстоит провести транспортные и транспортно-социологические обследования и разработать математическую модель транспортной системы.

Среди других задач: разработка предложений в комплексный план железнодорожного транспортного обслуживания, а также создание проекта региональных стандартов транспортного обслуживания на 5 лет.

Закупка была размещена на портале 25 сентября. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 11 октября. Определить подрядчика планируется 16 октября.

НГС отправил запрос в областной Минтранс с просьбой более подробно рассказать о планах по развитию транспортной системы.

Ранее новосибирский Минтранс объяснил НГС, как расширится парк общественного транспорта.

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Комментарии
6
Житель городка
7 минут
А давайте я за 50 лямов по исследую?! Правда результат заказчику не совсем понравиться: расширение уличной дорожной сети, строительство объездов и т.д. .... Вертолетов и ковров самолетов предлагать не буду...
Аарон Вассертрум
5 минут
0,2 - ето чоб было студентам-айтишникам чо зоплотить?
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