Новосибирские власти решили потратить 50 миллионов на исследование транспортной системы

Власти намерены улучшить ситуацию с транспортом при помощи математической модели Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирской области ищут подрядчика, который сможет выполнить научно-исследовательскую работу по развитию транспортной системы в регионе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Начальная цена контракта — 50,2 миллиона рублей.

Потенциальному подрядчику предстоит провести транспортные и транспортно-социологические обследования и разработать математическую модель транспортной системы.

Среди других задач: разработка предложений в комплексный план железнодорожного транспортного обслуживания, а также создание проекта региональных стандартов транспортного обслуживания на 5 лет.

Закупка была размещена на портале 25 сентября. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 11 октября. Определить подрядчика планируется 16 октября.

НГС отправил запрос в областной Минтранс с просьбой более подробно рассказать о планах по развитию транспортной системы.