Суд взыскал неустойку с подрядчика четвертого моста — какой штраф заплатит компания

До конца года на мосту планируют запустить рабочее движение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд взыскал 7,3 миллиона рублей с подрядчика четвертого моста ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») за срыв сроков ввода в эксплуатацию объекта. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В документах суда отмечается, что согласно концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством и «Сибирской концессионной компанией», строительство моста должно было быть завершено в декабре 2023 года, однако сроки сдвинули.

— Основные причины нарушения установленных сроков строительства связаны с действиями концессионера, выразившиеся в замене подрядчиков, внесении несогласованных с заказчиком изменений в проектную документацию, отставании работ по разработке соответствующих частей рабочей документации, — говорится в судебном решении.

Редакция НГС направила официальный запрос в правительство региона и подрядчику четвертого моста, с просьбой прокомментировать решение суда.

Четвертый мост в Новосибирске должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В мае стало известно, что срок окончания работ перенесли на 6 декабря 2025 года, постановление подписал губернатор Андрей Травников.