«Светофор всего 20 секунд»: мать заявила, что вынуждена носить коляску на руках через разрушенный переход «Совсибири»

Жительница Новосибирска заявила о разбитом пешеходном переходе на улице Сибиряков-Гвардейцев возле остановки «Советская Сибирь». Женщина с ребенком в коляске просто не успевает преодолевать вовремя дорогу из-за состояния полотна.
По словам сибирячки, о проблеме на портал «Решаем вместе» она сообщала еще в прошлом году. Власти обещали провести ремонт весной 2024 года, но работы так и не начались.
— С каждым годом ситуация только усугубляется. В прошлом году я стала мамой и сейчас прейти дорогу с детской коляской по этому переходу невозможно, так как колесики постоянно застревают. Коляску приходится перетаскивать на руках, хорошо, что неравнодушные люди помогают с этим. Там еще быстро заканчивается светофор, за 20 секунд дорогу с коляской перейти невозможно, — рассказала Анна.
Недавно женщина вновь обратилась через портал к властям, с вопросом, когда отремонтируют пешеходный переход. Из ответа сибирячка узнала, что работы вновь перенесли на следующий год. Скриншоты ответов есть в распоряжении редакции НГС.
Корреспондент НГС направил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, когда проведут ремонтные работы на этом участке.
Ранее в Новосибирске на ремонт закрыли пешеходный мост через дамбу Димитровского моста. По контракту ремонт должны закончить до декабря 2025, но подрядчик обещает всё закончить в ноябре этого года.