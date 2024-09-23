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Дороги и транспорт «Светофор всего 20 секунд»: мать заявила, что вынуждена носить коляску на руках через разрушенный переход «Совсибири»

«Светофор всего 20 секунд»: мать заявила, что вынуждена носить коляску на руках через разрушенный переход «Совсибири»

По словам женщины, ремонт на Сибиряков-Гвардейцев переносят уже второй год подряд

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7 комментариев

Так выглядит пешеходный переход сейчас

Жительница Новосибирска заявила о разбитом пешеходном переходе на улице Сибиряков-Гвардейцев возле остановки «Советская Сибирь». Женщина с ребенком в коляске просто не успевает преодолевать вовремя дорогу из-за состояния полотна.

По словам сибирячки, о проблеме на портал «Решаем вместе» она сообщала еще в прошлом году. Власти обещали провести ремонт весной 2024 года, но работы так и не начались.

— С каждым годом ситуация только усугубляется. В прошлом году я стала мамой и сейчас прейти дорогу с детской коляской по этому переходу невозможно, так как колесики постоянно застревают. Коляску приходится перетаскивать на руках, хорошо, что неравнодушные люди помогают с этим. Там еще быстро заканчивается светофор, за 20 секунд дорогу с коляской перейти невозможно, — рассказала Анна.

С каждым годом ситуация усгубляется

Недавно женщина вновь обратилась через портал к властям, с вопросом, когда отремонтируют пешеходный переход. Из ответа сибирячка узнала, что работы вновь перенесли на следующий год. Скриншоты ответов есть в распоряжении редакции НГС.

Корреспондент НГС направил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, когда проведут ремонтные работы на этом участке.

Ранее в Новосибирске на ремонт закрыли пешеходный мост через дамбу Димитровского моста. По контракту ремонт должны закончить до декабря 2025, но подрядчик обещает всё закончить в ноябре этого года.

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Пешеходный переход Разбитая дорога Новосибирск
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Комментарии
7
Стрела_правосудия
31 минута
Областью и городом управляет отряд лжецов. Они вам лгут!
ruterist
23 минуты
хммммм, ну не успела полностью, стоишь на трамвайных путях, ждешь
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