«Светофор всего 20 секунд»: мать заявила, что вынуждена носить коляску на руках через разрушенный переход «Совсибири»

Так выглядит пешеходный переход сейчас Источник: читательница NGS.RU Анна











Жительница Новосибирска заявила о разбитом пешеходном переходе на улице Сибиряков-Гвардейцев возле остановки «Советская Сибирь». Женщина с ребенком в коляске просто не успевает преодолевать вовремя дорогу из-за состояния полотна.

По словам сибирячки, о проблеме на портал «Решаем вместе» она сообщала еще в прошлом году. Власти обещали провести ремонт весной 2024 года, но работы так и не начались.

— С каждым годом ситуация только усугубляется. В прошлом году я стала мамой и сейчас прейти дорогу с детской коляской по этому переходу невозможно, так как колесики постоянно застревают. Коляску приходится перетаскивать на руках, хорошо, что неравнодушные люди помогают с этим. Там еще быстро заканчивается светофор, за 20 секунд дорогу с коляской перейти невозможно, — рассказала Анна.

С каждым годом ситуация усгубляется Источник: читательница NGS.RU Анна











Недавно женщина вновь обратилась через портал к властям, с вопросом, когда отремонтируют пешеходный переход. Из ответа сибирячка узнала, что работы вновь перенесли на следующий год. Скриншоты ответов есть в распоряжении редакции НГС.

Корреспондент НГС направил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, когда проведут ремонтные работы на этом участке.