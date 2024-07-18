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Закроют надземный переход у Димитровского моста

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Дороги и транспорт Надземный переход у Димитровского моста закроют для пешеходов — сколько продлится ремонт

Надземный переход у Димитровского моста закроют для пешеходов — сколько продлится ремонт

На работы выделили 27 миллионов рублей

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8 комментариев
По мосту нельзя будет проходить уже с завтрашнего дня

С 19 июля в Новосибирске на ремонт закрывают пешеходный мост через дамбу Димитровского моста. По контракту ремонт должны закончить до декабря 2025, но подрядчик обещает все закончить в ноябре этого года.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, воспользоваться пешеходным переходом будет нельзя, ближайшие проход находится в 100 метрах под проездом Энергетиков. Для ремонта МКУ «Гормост» заключил договор с подрядчиком ООО «РМС». Согласно сайту госзакупок, на ремонт потратят 27 миллионов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СК «РМС» образовано в 2017 году. Учредители компании — два брата Игорь и Алексей Оксаниченко, они владеют организацией в равных долях. На конец 2023 года выручка составила 30,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 11,4 миллиона рублей.

Компании предстоит заменить ограждения моста, покрасить все металлические и железобетонные конструкции, отремонтировать ступени и плиты прохожей части, также создать противоскользящее покрытие. Подрядчик, в том числе, займется освещением и установит видеонаблюдение.

По контракту работы должны закончить до 25 декабря 2025 года, но подрядчик говорит, что закончит ремонт в ноябре этого года.

В Новосибирске с апреля идет ремонт Димитровского моста, но подрядчик не справился, мэрия решила разорвать контракт из-за того, что на объекте не хватает рабочих, а тестовый кусок отремонтировать с нарушениями.

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Пешеходный мост Димитровский мост Мост Ремонт Подрядчик
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Комментарии
9
Гость
18 июля 2024, 15:34
О , очередной долгоремонт. Тут сериальчик скромнее будет , серий так на 15.
Гость
18 июля 2024, 15:37
не проще просто благоустроить подземный переход?
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