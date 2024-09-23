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Фуры не пролезли под мостом и поехали по встречке. Видео

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Дороги и транспорт «Поехали обратно по встречке»: сразу четыре фуры не пролезли под мостом у «Гагаринской» — неловкое видео

«Поехали обратно по встречке»: сразу четыре фуры не пролезли под мостом у «Гагаринской» — неловкое видео

Грузовые автомобили не застряли, но создали неудобную ситуацию на дороге

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18 комментариев

В МВД заявили, что навигаторы не прокладывают большегрузам маршрут под этим мостом

Четыре грузовика с прицепами едва не застряли под железнодорожным мостом на Красном проспекте, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На видео попало, как водители решили развернуться и поехать в обратную сторону по встречной полосе.

— Недоумевающие водители большегрузов, немного постояв на дороге, развернулись и поехали обратно прямо по встречке, — сказано в посте «АСТ-54».

Машины не застряли, но затруднений на дороге избежать не удалось

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, информацию передали сотрудникам Госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что под мостом установлен дорожный знак, а навигаторы не прокладывают маршрут по этой дороге для большегрузов.

Под постом у станции метро «Гагаринская» нередко застревают грузовые автомобили — водители не обращают внимание знак, предупреждающий о максимальной высоте транспорта в 3,8 метра. В конце июля под мостом на Красном проспекте не смог проехать контейнеровоз, груз которого в результате упал на проезжую часть.

Аналогичное ЧП с фурой под мостом у «Гагаринской» произошло в сентябре 2023 года. Тогда из-за аварии собралась огромная пробка.

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Новосибирск Красный проспек Станция метро Гагаринская Мост
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Комментарии
21
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
16 минут
большегрузы вообще должны доезжать до академа или до гусиного брода и т.д. и все...дальше, не колесом...задрали уже...тем более водители большегрузов уже давно не профессионалы, а сплошные олени...
Gordon Shumway
13 минут
Езда по встречной полосе и всех лишить прав! Разговор с ними короткий.
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