«Поехали обратно по встречке»: сразу четыре фуры не пролезли под мостом у «Гагаринской» — неловкое видео

Четыре грузовика с прицепами едва не застряли под железнодорожным мостом на Красном проспекте, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На видео попало, как водители решили развернуться и поехать в обратную сторону по встречной полосе.
— Недоумевающие водители большегрузов, немного постояв на дороге, развернулись и поехали обратно прямо по встречке, — сказано в посте «АСТ-54».
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, информацию передали сотрудникам Госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что под мостом установлен дорожный знак, а навигаторы не прокладывают маршрут по этой дороге для большегрузов.
Под постом у станции метро «Гагаринская» нередко застревают грузовые автомобили — водители не обращают внимание знак, предупреждающий о максимальной высоте транспорта в 3,8 метра. В конце июля под мостом на Красном проспекте не смог проехать контейнеровоз, груз которого в результате упал на проезжую часть.
Аналогичное ЧП с фурой под мостом у «Гагаринской» произошло в сентябре 2023 года. Тогда из-за аварии собралась огромная пробка.