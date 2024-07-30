НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

ю-з.

 744мм 45%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,33
EUR 93,29

СРОЧНО

В Дзержинском районе пропала 16-летняя девушка

Мошенники из JPB
Новосибирск ведет соцсети
Завод гудит по ночам
Где учатся отличники
Продал дом и купил яхту
Плохое зрение — бич 21 века
Кто сидел за рулём BMW
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия Слетел контейнер: фура застряла под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — видео

Слетел контейнер: фура застряла под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — видео

Полностью заблокировано движение по одной из полос Красного проспекта

3 535
34 комментария
Авария произошла примерно в 20:40

Контейнеровоз застрял под железнодорожным мостом на Красном проспекте. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Михаил.

Инцидент произошел примерно в 20:40 во вторник, 30 июля. Автомобиль с контейнером застрял под мостом у станции метро «Гагаринская»

— Около «Зелёных куполов» сейчас так. У машины контейнер слетел, — сообщил читатель.

Судя по присланному видео, кабина фуры смогла проехать под мостом, а вот груз в контейнере автомобиля не прошел по габаритам и упал на проезжую часть на Красном проспекте, полностью заблокировав движение по одной из полос.

ЧП произошло при движении по Красному проспекту в сторону площади Ленина. Отметим, что ограничение по высоте на данном участке дороги составляет 3,8 метра.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГАИ за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Аналогичное ЧП с фурой под мостом у «Гагаринской» произошло в сентябре 2023 года. Тогда из-за аварии собралась огромная пробка.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ДТП Фура застряла под мостом ГАИ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
ex_Tommy58
30 июля 2024, 21:54
Вопросов два. Что вообще делала фура на Красном и чем фуровод смотрел на знаки...
sibalice@ngs.ru
30 июля 2024, 21:39
Я не буду спрашивать почему фура оказалась на Красном, где грузовикам движение запрещено. Я даже не буду спрашивать умеет водитель понимать знаки. Я хочу знать где ГАИ в Новосибирске? Я зачем плачу налоги, чтобы вот такое разгильдяйство постоянно наблюдать?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем
Знакомства

Valeria,37

Елена,43

Elena,55

Ярослав,37

Елена,61

Инна,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление