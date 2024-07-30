Слетел контейнер: фура застряла под мостом у «Гагаринской» в Новосибирске — видео

Авария произошла примерно в 20:40 Источник: Читатель НГС Михаил, Густаво Зырянов / NGS.RU











Контейнеровоз застрял под железнодорожным мостом на Красном проспекте. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Михаил.



Инцидент произошел примерно в 20:40 во вторник, 30 июля. Автомобиль с контейнером застрял под мостом у станции метро «Гагаринская»



— Около «Зелёных куполов» сейчас так. У машины контейнер слетел, — сообщил читатель.



Судя по присланному видео, кабина фуры смогла проехать под мостом, а вот груз в контейнере автомобиля не прошел по габаритам и упал на проезжую часть на Красном проспекте, полностью заблокировав движение по одной из полос.

Источник: Читатель НГС Михаил

ЧП произошло при движении по Красному проспекту в сторону площади Ленина. Отметим, что ограничение по высоте на данном участке дороги составляет 3,8 метра.



Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГАИ за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

