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Дороги и транспорт Затор в 3,5 километра: новосибирцы встали в пробку в сторону аэропорта

Затор в 3,5 километра: новосибирцы встали в пробку в сторону аэропорта

Пользователи сервисов сообщают о ДТП и дорожных работах

2 441
8 комментариев

Пользователи сервисов сообщили о ДТП и дорожных работах

Вечером 13 сентября на левом берегу Новосибирска собралась пробка. По информации сайта «Яндекс.Карты», затор образовался почти в 3,5 километра на Станционной.

Как сообщает сервис, движение затруднено в направлении аэропорта Толмачево. Затор собрался от остановки «Завод медпрепаратов» примерно до Новосибирского «Экспоцентра».

Дорога окрасилась в красный цвет

Один из пользователей сервиса заявил, что на дороге произошло ДТП. Он опубликовал сообщение в 18:47.

Данные о пробке также появились на сайте 2ГИС. Один из пользователей сообщил, что на дороге случилось ДТП, другой заявил о дорожных работах.

По информации сервиса, заторы образовались также на улицах Ватутина, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев и Октябрьском мосту, движение затруднено на 1-е Мочищенском шоссе и других.

Заторы собрались как на левом, так и на правом берегу Новосибирска

В начале сентября на Гусинобродском тракте собралась пробка длиной почти в 5 километров. Причиной затора назвали дорожные работы.

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Комментарии
9
alippa
13 сентября 2024, 19:22
в сторону аэропорта? Они что-то узнали первыми?)))
Гость
13 сентября 2024, 19:25
Международный аэропорт с невозможностью до него добраться. 19 век. На лошади с телегой не торопясь, полями. Стыд.
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