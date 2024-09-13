Затор в 3,5 километра: новосибирцы встали в пробку в сторону аэропорта

Вечером 13 сентября на левом берегу Новосибирска собралась пробка. По информации сайта «Яндекс.Карты», затор образовался почти в 3,5 километра на Станционной.
Как сообщает сервис, движение затруднено в направлении аэропорта Толмачево. Затор собрался от остановки «Завод медпрепаратов» примерно до Новосибирского «Экспоцентра».
Один из пользователей сервиса заявил, что на дороге произошло ДТП. Он опубликовал сообщение в 18:47.
Данные о пробке также появились на сайте 2ГИС. Один из пользователей сообщил, что на дороге случилось ДТП, другой заявил о дорожных работах.
По информации сервиса, заторы образовались также на улицах Ватутина, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев и Октябрьском мосту, движение затруднено на 1-е Мочищенском шоссе и других.
В начале сентября на Гусинобродском тракте собралась пробка длиной почти в 5 километров. Причиной затора назвали дорожные работы.