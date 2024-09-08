Пробка в 5 километров собралась на въезде в Новосибирск — где еще трудно проехать

Есть сложности с проездом по Октябрьскому мосту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На выезде из Новосибирска на Гусинобродском тракте собралась пробка длиной почти в 5 километров. Заторы наблюдаются и в других частях города.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается от села Мостовая до Гусиного брода. Причиной пробки называют дорожные работы на данном участке трассы. Для водителей организовано реверсивное движение — проехать можно только по одной полосе.

На участке трассы ведутся ремонтные работы Источник: «Яндекс.Карты»











В пробке также стоит Октябрьский пост при движении в сторону левого берега. Затор растянулся с улицы Немировича-Данченко и до улицы Восход.

Октябрьский мост заставляет водителей потерять время Источник: «Яндекс.Карты»











Есть сложности с проездом и по самой улице Восход в сторону Октябрьского моста — там произошла авария, поврежденные автомобили заняли левый и средний ряд.

Традиционная пробка растянулась на улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала. Протяженность этого затора составила около 4 километров.

Большевистская традиционно стоит в пробке Источник: «Яндекс.Карты»











На левом берегу сложно проехать по улице Ватутина в сторону Немировича-Данченко. Эта пробка начинается от съезда с Бугринского моста и тянется до перекрестка.

Съезд с Бугринского моста стоит в пробке из-за аварии Источник: «Яндекс.Карты»











В целом уровень пробок в воскресенье, 8 сентября, оценивается в 3 балла.