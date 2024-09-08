Пробка в 5 километров собралась на въезде в Новосибирск — где еще трудно проехать

На выезде из Новосибирска на Гусинобродском тракте собралась пробка длиной почти в 5 километров. Заторы наблюдаются и в других частях города.
Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается от села Мостовая до Гусиного брода. Причиной пробки называют дорожные работы на данном участке трассы. Для водителей организовано реверсивное движение — проехать можно только по одной полосе.
В пробке также стоит Октябрьский пост при движении в сторону левого берега. Затор растянулся с улицы Немировича-Данченко и до улицы Восход.
Есть сложности с проездом и по самой улице Восход в сторону Октябрьского моста — там произошла авария, поврежденные автомобили заняли левый и средний ряд.
Традиционная пробка растянулась на улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала. Протяженность этого затора составила около 4 километров.
На левом берегу сложно проехать по улице Ватутина в сторону Немировича-Данченко. Эта пробка начинается от съезда с Бугринского моста и тянется до перекрестка.
В целом уровень пробок в воскресенье, 8 сентября, оценивается в 3 балла.
На текущей рабочей неделе огромный затор образовался на улице Большевистской. В тот день уровень пробок в городе оценивался в 6 баллов.