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Пробка в 5 километров собралась въезде в Новосибирск

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Дороги и транспорт Пробка в 5 километров собралась на въезде в Новосибирск — где еще трудно проехать

Пробка в 5 километров собралась на въезде в Новосибирск — где еще трудно проехать

Уровень пробок в городе оценивается в 3 балла

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38 комментариев

Есть сложности с проездом по Октябрьскому мосту

На выезде из Новосибирска на Гусинобродском тракте собралась пробка длиной почти в 5 километров. Заторы наблюдаются и в других частях города.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается от села Мостовая до Гусиного брода. Причиной пробки называют дорожные работы на данном участке трассы. Для водителей организовано реверсивное движение — проехать можно только по одной полосе.

На участке трассы ведутся ремонтные работы

В пробке также стоит Октябрьский пост при движении в сторону левого берега. Затор растянулся с улицы Немировича-Данченко и до улицы Восход.

Октябрьский мост заставляет водителей потерять время

Есть сложности с проездом и по самой улице Восход в сторону Октябрьского моста — там произошла авария, поврежденные автомобили заняли левый и средний ряд.

Традиционная пробка растянулась на улице Большевистской при движении в сторону Речного вокзала. Протяженность этого затора составила около 4 километров.

Большевистская традиционно стоит в пробке

На левом берегу сложно проехать по улице Ватутина в сторону Немировича-Данченко. Эта пробка начинается от съезда с Бугринского моста и тянется до перекрестка.

Съезд с Бугринского моста стоит в пробке из-за аварии

В целом уровень пробок в воскресенье, 8 сентября, оценивается в 3 балла.

На текущей рабочей неделе огромный затор образовался на улице Большевистской. В тот день уровень пробок в городе оценивался в 6 баллов.

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Комментарии
38
Объективный наблюдатель
8 сентября 2024, 18:10
Результат многолетней деятельности не далекой городской власти и алчных строителей депутатов. В будни откровенно говоря не намного легче.....Создали комфортную городскую среду........слов уже приличных не хватает.
Гость
8 сентября 2024, 17:55
Не на выезде, а на въезде! Дачники возвращаются, и так всё лето! Пятница-суббота на выезде, воскресенье на въезде!
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